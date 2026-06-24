SVP plaatst grote vraagtekens bij totstandkoming en stabiliteit nieuwe coalitie

PEKELA – SVP maakt zich grote zorgen over de wijze waarop de nieuwe coalitie in Pekela tot stand is

gekomen. Met name de keuze van de plaatselijke PVV-fractie om juist op de dag van de Algemene Ledenvergadering van de SP bekend te maken zich af te splitsen van de landelijke PVV, roept bij SVP ernstige vragen op.



Wat SVP betreft had het de plaatselijke PVV gesierd als zij deze keuze vóór de gemeenteraadsverkiezingen openlijk met de kiezer had gedeeld. Kiezers hebben hun stem

uitgebracht op basis van de partijnaam, het verkiezingsprogramma en de politieke

herkenbaarheid van de PVV. Wanneer kort na de verkiezingen afstand wordt genomen van

die partijnaam en landelijke verbondenheid, is het begrijpelijk dat veel PVV-stemmers zich

misleid voelen.



Voor SVP is dit niet slechts een partijpolitieke kwestie. Het raakt aan een veel groter probleem: het vertrouwen van inwoners in de lokale politiek. Juist in een tijd waarin dat vertrouwen onder druk staat, moeten politieke partijen uiterst zorgvuldig omgaan met de verwachtingen die zij bij kiezers wekken. Handelen op een manier die de indruk kan wekken dat verkiezingsbeloften of politieke uitgangspunten ondergeschikt worden gemaakt aan coalitievorming, draagt daar niet aan bij.



Ook de positie van de SP roept vragen op. De wijze waarop de SP zich in de coalitieonderhandelingen heeft opgesteld, lijkt op gespannen voet te staan met de koers van de landelijke SP. Als de afsplitsing van de plaatselijke PVV kennelijk nodig was om SP-leden over de streep te trekken voor deelname aan deze coalitie, dan zegt dat veel over de broze basis waarop deze samenwerking rust. SVP vraagt zich dan ook hardop af hoe stabiel een coalitie kan zijn tussen partijen die inhoudelijk en ideologisch ver uit elkaar liggen.

Natuurlijk hoort lokale politiek in de eerste plaats over Pekela te gaan. Tegelijkertijd mag van partijen worden verwacht dat zij helder en eerlijk zijn over hun politieke identiteit, zeker richting de mensen die op hen hebben gestemd.



SVP zal het nieuwe college kritisch en constructief beoordelen op de inhoud van de voorstellen. Pekela heeft behoefte aan daadkracht, uitvoeringskracht en realistische plannen. Maar een college dat begint met zoveel vragen over politieke betrouwbaarheid en onderlinge stabiliteit, zal hard moeten werken om het vertrouwen van inwoners te verdienen. SVP vindt het zorgelijk als kiezers door dit soort politieke manoeuvres afhaken bij volgende gemeenteraadsverkiezingen. Democratie begint bij vertrouwen. Dat vertrouwen vraagt om duidelijkheid vóór de verkiezingen, niet pas daarna.

J.P.Rensema