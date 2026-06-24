TT Festival past programma aanvanwege verwachte hitte

ASSEN – Vanwege de verwachte extreme temperaturen tijdens het TT Festival heeft de organisatie

besloten om een deel van het programma aan te passen. De TT NightRide wordt afgelast en de MotoPort TT Toertocht krijgt een vervroegde starttijd. Het programma tijdens de TT Nachten gaan wel door, evenals het TT KidsFestival in aangepaste vorm.



TT NightRide afgelast

De organisatie heeft besloten de TT NightRide, die op vrijdag 26 juni zou plaatsvinden, af te gelasten omdat de veiligheid van deelnemers, vrijwilligers en crew onder de verwachte extreme weersomstandigheden niet voldoende kan worden gewaarborgd. “Bij de voorspelde temperaturen bestaat het risico dat deelnemers, medewerkers én motoren oververhit raken. Veiligheid staat voor ons altijd voorop. Daarom hebben we in samenwerking met de gemeente en veiligheidsdiensten besloten de TT NightRide dit jaar niet door te laten gaan”, aldus festivaldirecteur Jan Gerbrand Krol.



MotoPort TT Toertocht gaat door met vervroegde start

De MotoPort TT Toertocht gaat a.s. vrijdag 26 juni wel door, maar start eerder dan oorspronkelijk gepland. Deelnemers kunnen starten tussen 09.00 en 10.00 uur, zodat een groot deel van de route onder gunstigere omstandigheden kan worden gereden. Deelnemers worden hierover per e-mail geïnformeerd.

Aanmelden voor de MotoPort TT Toertocht is nog steeds mogelijk via www.ttfestival.nl.



TT Nachten gaan door

De TT Nachten op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 juni gaan volgens planning door. “De TT Nachten vinden plaats in de avonduren, wanneer de temperaturen aanzienlijk aangenamer zijn en de zonkracht afgenomen is. Daardoor kunnen bezoekers op een verantwoorde en plezierige manier genieten van het programma in de binnenstad”, aldus Krol.

De organisatie roept bezoekers wel op om extra alert te zijn op de warmte:

● Drink voldoende water;

● Matig je alcoholgebruik;

● Smeer je regelmatig in;

● Zoek waar mogelijk de schaduw op;

● Let niet alleen op jezelf, maar ook op de mensen om je heen.



Extra waterpunten

Om bezoekers daarbij te ondersteunen zijn er watertappunten geplaatst op de Brink, bij de TT Kermis en aan de Vaart N.Z. Daarnaast is bij alle toiletlocaties – met uitzondering van de locatie aan de Vaart Z.Z. – stromend water beschikbaar. Dit water is niet bedoeld als drinkwater, maar kan wel worden gebruikt om af te koelen.



Flesjes water toegestaan

Bezoekers mogen een plastic flesje water van maximaal 0,5 liter meenemen naar het evenemententerrein.



TT KidsFestival in aangepaste vorm

Ook het TT KidsFestival op zaterdagmiddag 27 juni krijgt vanwege de weersomstandigheden een aangepaste invulling. Een aantal onderdelen en attracties wordt vervangen door alternatieven die beter passen bij de verwachte temperaturen.



De organisatie houdt de weersontwikkelingen nauwlettend in de gaten en blijft waar nodig aanvullende maatregelen treffen om bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers een veilig en prettig evenement te bieden.

Bron: Ranco van Bergeijk

Foto’s: Vincent Riemersma