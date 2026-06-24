Westerwolde Rijgt Fair trekt bezoekers naar Smeerling ondanks zomerse hitte

SMEERLING – Halverwege het negen dagen durende evenement Westerwolde Rijgt vond vandaag bij de Gasterij Natuurlijk Smeerling de jaarlijkse Westerwolde Rijgt Fair plaats. Ondanks de zomerse temperaturen wisten veel bezoekers de weg naar het evenement te vinden.

Van 20 tot en met 28 juni staat Zuidoost-Groningen in het teken van kunst, natuur en ontmoeting tijdens de elfde editie van Westerwolde Rijgt. Het evenement verbindt twintig tuinen en bijzondere locaties in de regio, die gedurende negen dagen hun poorten openen voor bezoekers.

Het thema van Westerwolde Rijgt 2026 is ‘Tied van toeven!’, wat vrij vertaald kan worden als ‘tijd om te verblijven’. Daarmee willen de organisatoren bezoekers uitnodigen om bewust de tijd te nemen om te genieten van tuinen, kunst en bijzondere plekken in de regio.

De fair in Smeerling vormde een belangrijk onderdeel van het evenement. Op het terrein stonden ongeveer zeventig kramen opgesteld met een gevarieerd aanbod dat aansloot bij het groene en kunstzinnige karakter van Westerwolde Rijgt. Bezoekers konden er terecht voor bloemen, planten en tuinartikelen, maar ook voor uiteenlopende kunstvormen. Daarnaast werden streekproducten, sieraden en diverse ambachtelijke artikelen aangeboden.

Voor de muzikale omlijsting zorgden Duo Folkus (Rozanne Ebenau en Erik de Jong), een veelzijdig folkduo uit het noorden van Nederland. Nelleke Honning en Gunhar Koops vermaakten het publiek met een mix van country, blues en pop. Ook streektaalmuziek ontbrak daarbij niet.

Omdat de fair centraal stond binnen het programma, waren veel van de deelnemende tuinen vandaag gesloten. Hierdoor kregen tuineigenaren de gelegenheid om zelf een bezoek aan de fair te brengen of een rustdag te nemen tijdens het intensieve evenement.

Vanwege de aanhoudende warmte werd het programma op onderdelen aangepast. Desondanks genoten bezoekers van een ontspannen sfeer en namen velen de tijd om langs de tientallen kramen te struinen en inspiratie op te doen op het gebied van tuin, natuur en kunst.

Westerwolde Rijgt duurt nog tot en met 28 juni en biedt bezoekers de mogelijkheid om op verschillende locaties in de regio bijzondere tuinen, kunst en cultuur te ontdekken.

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Foto’s: Johannes Velthuis