Wethouder Ellen van Klaveren overhandigt Scheiddoos aan Pekelder basisscholen

PEKELA – Vanochtend overhandigde wethouder Ellen van Klaveren de ‘Scheiddoos’ van Villa Pinedo aan de Feiko Clockschool en basisschool De Linde. In deze doos zitten allerlei materialen die kinderen helpen bij een scheidingssituatie, zoals een boek met creatieve opdrachtjes en een spel dat kinderen samen met ouders kunnen doen om over de scheiding te praten.
Iris de With van Villa Pinedo vertelde aansluitend wat de organisatie doet en hoe kinderen van gescheiden ouders steun kunnen krijgen.
Wist je dat 1 op de 5 kinderen in de klas gescheiden ouders heeft? En dat er jaarlijks 86.000 kinderen zijn die te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan?
Villa Pinedo is een online plek voor en door kinderen met gescheiden ouders. Hier vinden zij herkenning, steun en een veilige plek om te praten over alles wat bij een scheiding komt kijken.
Op www.villapinedo.nl kunnen kinderen:
-praktische tips en ervaringsverhalen lezen
-vragen stellen op het forum
-zich aanmelden voor een eigen Online-Buddy: een ervaringsdeskundige jongere die luistert, meedenkt en vanuit eigen ervaring helpt
Voor alle scholen in Pekela is een ‘Scheiddoos’ beschikbaar. De gemeente neemt contact op met de scholen die nog geen doos ontvangen hebben.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela