Zicht op de Energiebuffer Zuidwending

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 24 juni 07.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL ZON EN WARMER | VRIJDAG HITTE

De zon heeft het vandaag weer voor het zeggen en met de lange dagen betekent dat het opnieuw een paar graden warmer wordt: gisteren was het maximum 26 graden, vandaag wordt de maximumtemperatuur ongeveer 30 graden. Daarbij staat ook maar een zwakke veranderlijke wind dus het wordt echt een warme zomerdag.

Vannacht is er nog enige afkoeling met een minimum rond 17 graden en morgen is het opnieuw zonnig, maar dan komt er een matige noordoostenwind te staan. Daardoor gaat de temperatuur weer zo’n 2 graden omlaag en die noordoosten wind is morgen ook verkoelend.

Vrijdag staat er een zuidoosten-wind en daarmee wordt het opnieuw warmer: maximum vrijdagmiddag rond 34 graden. Zaterdag is 33 of 34 graden bij ons ook nog wel mogelijk maar later op die dag is er kans op een regen- of onweersbui. En daarna zou het zondag weer een aantal graden moeten afkoelen. Dus we krijgen een heel warme periode, vooral vrijdag en zaterdag.