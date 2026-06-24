Zicht op de Energiebuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de Energiebuffer in Zuidwending.
In de week van 18 tot en met 21 mei hebben wij onze installatie gedurende vijf dagen stilgelegd. Op die manier konden we verschillende onderhoudswerkzaamheden veilig uitvoeren. Tijdens deze zogenoemde ‘stopweek’ hebben we onze veiligheidssystemen grotendeels getest. Het tweede deel van deze testen volgt in het najaar. Daarnaast hebben we een grote afsluiter kunnen repareren die een kleine hoeveelheid gas lekte. We zijn blij dat deze reparatie is gelukt, zeker omdat vervanging van de afsluiter lastig is en een levertijd van meer dan een jaar heeft. We hopen dat u zo weinig hinder heeft gehad van de extra activiteiten in deze week.
Op dit moment zijn we nog steeds bezig met het vervangen van drie luchtcompressoren. Hiervoor heeft de aannemer een tijdelijk ketenpark op de locatie ingericht. De komende maanden zullen daarom meer mensen dan gebruikelijk op de locatie aanwezig zijn.
Op 27 mei heeft onze toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), bij ons een inspectie uitgevoerd op het gebied van veiligheid en milieu. We hebben alle vragen beantwoord en zijn nu bezig met het aanleveren van extra documenten. Daarna ontvangen we een brief met de uitkomst van de inspectie en eventuele vervolgacties. We verwachten op dit moment geen bijzonderheden, maar wachten de beoordeling af.
Afgelast
Vanwege de verwachte hitte en onweersbuien is de Open Dag van zaterdag 27 juni geannuleerd.
Bron: EnergyStock