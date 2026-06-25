Bingoavond zorgt voor gezellige aftrap van Kloosterpop 2026

SCHEEMDA – Kloosterpop 2026 is donderdagavond officieel van start gegaan met de inmiddels traditionele bingoavond. In de feesttent aan de Lutkelant hebben honderden bezoekers zich verzameld voor een avond vol spanning, gezelligheid en mooie prijzen.
De sfeer zit er vanaf het begin goed in. Terwijl de zon langzaam zakt, is het dankzij de schaduw rondom de tent en de ventilatoren aangenaam vertoeven. De eerste prijzen zijn inmiddels uitgereikt en tijdens de verschillende bingorondes wordt fanatiek meegespeeld.
De bingoavond vormt de aftrap van een weekend vol muziek, entertainment en activiteiten. Vrijdagavond staat de grote feestavond op het programma met optredens van onder meer Straatwaarde, Larstig & Gasdrop en Chris Bauer.
Op zaterdag barst het festival verder los met optredens van onder anderen Kris Kross Amsterdam, De Heinoos, Slash n’ Roses en diverse andere artiesten. Zondag wordt Kloosterpop afgesloten met activiteiten voor jong en oud, waaronder het beachvolleybaltoernooi.
Vanwege de warme weersomstandigheden heeft de organisatie extra voorzieningen getroffen. Op het terrein zijn gratis waterpunten, voldoende schaduwplekken en ventilatoren aanwezig om bezoekers verkoeling te bieden.
Wie Kloosterpop nog wil bezoeken, kan voor het volledige programma en tickets terecht op www.kloosterpop.nl.
Bron: Kloosterpop