Echtpaar Spieard 60 jaar getrouwd

PEKELA – Wethouder Ellen van Klaveren heeft Beno (82) en Lineke (80) Spieard gisteren persoonlijk gefeliciteerd met hun 60-jarig huwelijk.
Voor het begin van dit liefdesverhaal gaan we terug naar het jaar 1963. Veendammer Beno is samen met een kameraad op bezoek bij zijn opa en oma. Het nieuws over de kermis bij de IJsbaanlaan laat hen niet onberoerd. Zonder aarzelen springen de twee op de fiets om niet veel later bij de kermis aan te komen.
Bij de schiettent schiet Beno het ene roosje na het andere. Op het moment dat hij zijn prijs in ontvangst neemt, twijfelt Beno geen moment en geeft hij deze – hoffelijk als hij is – aan de leuke jongedame die toevallig net passeert. Een schot in de roos! De twee maken kennis en de rest is geschiedenis.
Drie jaar later stappen de twee in het huwelijksbootje. Als begintwintigers betrekken ze een woning in Veendam. Daarna volgen nog drie verhuizingen, om vervolgens naar Pekela terug te keren.
In de tussentijd werkt Beno met veel plezier in de bouw. Hij overtuigt zelfs zijn broer om ook het vak in te gaan. Lineke vindt een baan in de confectiefabriek van Grol in Bad Nieuweschans.
Het stel brengt twee kinderen groot. Gedurende de jaren blijft bij Beno het enthousiasme voor zijn vak bestaan en dat werkt aanstekelijk: ook zijn schoonzoons werken inmiddels in de bouw. De familie is uitgegroeid tot 9 klein- en achterkleinkinderen.
Tegenwoordig gaat Lineke elke week naar De Binding voor een uurtje zitdansen. ‘Want dat is goed voor lichaam én geest,’ zegt ze met een grijns. Maar een patatje van Gerringa zouden ze niet aan zich voorbij laten gaan.
Het echtpaar heeft hun diamanten huwelijk gisteren in Winschoten gevierd met een heerlijk buffet bij gastrobar MOOD.
Bron: Gemeente Pekela