Informatiemarkt gemeente in Nieuwolda trekt veel belangstelling 

NIEUWOLDA – De informatiemarkt die de gemeente Oldambt op 17 juni organiseerde in ’t Trefpunt in Nieuwolda is succesvol verlopen. Zo’n 75 inwoners maakten gebruik van de gelegenheid om met verschillende overheidsinstanties en andere organisaties in gesprek te gaan over herstel, versterking, verduurzaming en subsidies. De bijeenkomst was onderdeel van de dorpsgerichte aanpak rondom aardbevingsproblematiek. Er is gekozen voor een informele opzet in de vorm van een informatiemarkt, die als aanvulling diende op de eerder gehouden aanbelacties door de inwonersondersteuners.
Tijdens de informatiemarkt konden inwoners vrijblijvend vragen stellen en informatie krijgen over beschikbare regelingen en ondersteuning. Naast de gemeente Oldambt waren ook Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Energieploeg en Groninger Huis aanwezig. Inwoners die langskwamen hadden gerichte vragen. Veel mensen wilden meer weten over subsidieregelingen, bijvoorbeeld voor isolatie, maar ook de tafels van IMG en NCG zijn goed bezocht. Diverse inwoners gaven aan met waardevolle informatie weer naar huis te gaan.
Wethouder Tim van Bostelen vertelt: “Als kersverse wethouder vind ik het mooi om te zien hoe goed zo’n informele dorpsgerichte aanpak werkt. Inwoners kunnen langskomen wanneer het hen uitkomt en hebben zelf de keuze om met verschillende partijen te praten. Zo krijgen zij snel en dichtbij antwoord op hun vragen.”
Vervolg op aanbelactie
De informatiemarkt volgde op de aanbelactie die de onafhankelijke inwonersondersteuners van de gemeente Oldambt in mei deden in Nieuwolda. Samen met medewerkers van Energieploeg gingen zij langs de deuren om inwoners persoonlijk te informeren over aardbevingsgerelateerde regelingen en ondersteuning. Van daaruit zijn al ruim 60 keukentafelgesprekken gepland en de eerste gesprekken hebben inmiddels ook al plaatsgevonden. De inwonersondersteuners van de gemeente kijken positief terug op de aanpak en de gevoerde gesprekken en zijn blij dat mensen zo gericht geholpen worden.
Gebiedsgerichte aanpak Dorpenlint
In het Dorpenlint, bestaande uit Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ’t Waar, wordt samen met inwoners gewerkt aan toekomstbestendig dorpen. Naast de grootschalige aanpak van de openbare ruimte zet de gemeente met deze dorpsgerichte aanpak ook in op ondersteuning bij de verbetering van de individuele woonsituatie.
Bron: Gemeente Oldambt