DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Op dinsdag 23 juni heeft een taxichauffeur op de Grader Weg in Papenburg rond 14:45 uur andere weggebruikers in gevaar gebracht. Een vrouw reed met haar auto ter hoogte van de kruising van de Grader Weg en de Guthofstraße. Vanwege meerdere geparkeerde voertuigen en tegemoetkomend verkeer minderde ze haar snelheid. Op dat moment haalde een taxi haar plotseling in. De taxichauffeur sneed de vrouw de pas af, waardoor ze abrupt moest remmen om een botsing te voorkomen. Ondanks het tegemoetkomende verkeer reed de taxichauffeur door en haalde ook de geparkeerde voertuigen in. Hierdoor moesten tegemoetkomende bestuurders uitwijken naar parkeerplaatsen om een aanrijding te vermijden. De taxichauffeur reed vervolgens met verhoogde snelheid verder en voerde, volgens de huidige informatie, nog meer gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit.
De taxichauffeur reed vervolgens met verhoogde snelheid verder en voerde, volgens de huidige informatie, nog meer gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit. Getuigen van het incident en slachtoffers worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg op telefoonnummer 04961/9260.
Weener
Gisteren vond rond 12:20 uur op de Norderstraße in Weener een ongeval plaats. Een 74-jarige vrouw reed in een Mercedes-Benz over de Norderstraße richting het centrum. Nabij de haven kwam een nog onbekende mannelijke fietser haar tegemoet. Volgens de huidige informatie week hij plotseling naar de rijbaan uit. Om een botsing te voorkomen, week de 74-jarige vrouw uit en reed daarbij over twee paaltjes. De fietser vervolgde zijn weg zonder te stoppen. Getuigen die het incident hebben gezien of informatie hebben over de fietser worden verzocht contact op te nemen met de politie.
Vannacht is rond 03:20 uur bij een bedrijf aan de Poststraße in Weener ingebroken. Een of meerdere daders toegang verschaften zich toegang tot het pand. De inbraak werd gemeld door een beveiligingsbedrijf. De dader(s) waren al gevlucht toen de politie arriveerde. Of er goederen zijn gestolen, is onderwerp van het lopende onderzoek. Getuigen die verdachte zaken hebben gezien in de omgeving van de Poststraße rond het genoemde tijdstip, of die andere relevante informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.