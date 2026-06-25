Met Hazes of Bach de operatiekamer in van het Ommelander Ziekenhuis Groningen

SCHEEMDA – Kiezen patiënten voor Bach? Of toch voor een meezinger van André Hazes? In het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda kunnen patiënten vanaf 15 jaar sinds dit jaar naar muziek luisteren tijdens hun operatie.

Ze krijgen daarvoor een koptelefoon op. Dat zorgt voor rust en afleiding, vertelt recoveryverpleegkundige Sandra Klinkhamer. “En onderzoek laat zien dat patiënten minder pijnstilling nodig hebben.”

Wie in het Ommelander Ziekenhuis wordt voorbereid op een operatie, krijgt in de voorbereidingsruimte (holding) een koptelefoon met muziek aangeboden. Vervolgens houden patiënten de koptelefoon op in de operatiekamer én in de uitslaapkamer.

Sandra en haar collega’s van de Acute Pijn Service namen het initiatief. Ze zien dat patiënten er positief op reageren. “Patiënten reageren er goed op. We zien dat mensen meer ontspannen en minder angstig zijn. Muziek helpt hen tot rust te komen en het verlaagt de stress.”

Minder pijnstilling en onrust

Muziek heeft dan ook een bewezen positief effect op het welzijn van patiënten, vertelt Sandra. “Nationale en internationale studies laten zien dat muziek een krachtig hulpmiddel kan zijn. Het helpt bij het herstel.

Patiënten die voor, tijdens of na een operatie naar muziek luisteren, hebben minder pijnmedicatie nodig. Ook ervaren mensen meer rust en minder verwarring. Bij oudere patiënten kan muziek de kans op een delier na een operatie zelfs met 50% verlagen.”

Afspeellijsten

In de eerste drie maanden van dit jaar testte het ziekenhuis in Scheemda de koptelefoons. Die proef was een succes. Mede door een donatie van de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen werden acht koptelefoons aangeschaft.

Op de koptelefoons staan afspeellijsten met muziek die wetenschappers van het Erasmus MC hebben samengesteld. Patiënten kunnen uit zoveel genres kiezen als ze willen.

De genres variëren tussen klassiek, ’60’s & ‘70’s, ‘80’s tot nu, jazz & blues, lounge, Nederlandstalige muziek en oud-Hollandse muziek. Sandra: “Kunnen patiënten niet kiezen? Ook geen probleem, dan kunnen ze ook voor alle genres kiezen.”

Ook muziek via een iPad

Zijn alle koptelefoons in gebruik? Dan kan het ziekenhuis ook een iPad met muziek inzetten. “Deze leggen we dan achter het bed, bij het hoofdeinde.

Dat gebeurt ook als een patiënt geen koptelefoon kan dragen. Bijvoorbeeld bij een ingreep aan het hoofd. Of als een patiënt tijdens de operatie op zijn of haar zij moet liggen.”

Bron: OZG