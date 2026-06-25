Veel goede bekenden bij Toppyjazz deze week. Jammer dat verschillende musici de laatste jaren zijn overleden, zoals Jan Molenaar (2021) en Willeke van Montfoort (2023).
Ook zangeres Henny Vonk overleed in 2025.
Wij ontmoetten bij een repetitie van de Jan Molenaar Big Band in Wormerveer, de in 1948 in Glendale cal. geboren saxofonist Barry Block, een uiterst symphatieke man. We waren de eerste die zijn geboorte datum wisten te ontfutselen! (16 april 1948)
Het was een schok voor Toppyjazz , dat we op internet een video vonden van de begrafenis van Barry Block in 2017. We schamen ons dat was ons geheel ontgaan.
Deze videois op indrukwekkende wijze verfilmd door Maarten Stuurman . Dus eigenlijk een droevige Toppyjazz deze avond. (de link vind u op internet onder R.I.P Barry Block)
Playlist :
01 – Frame of Reference – Ben van Gelder (album Frame of Reference)
02 – It’s Only A Papermoon – Caroll Vanwelden & Dirk van de Linden (album Cheek to Cheek)
03 – Them There Eyes – Caroll Vanwelden & Dirk van de Linden (album Cheek to Cheek)
04 – Prime Time – Jan Molenaar Big Band (album Main Street)
05 – Route 66 – Jan Molenaar Big Band with Willeke van Montfoort (album Main Street)
06 – Both Sides Now – Nina Ebbenhout (album When We Kiss)
07 – Brilliance of You – Vonder & Bloom (album Simple Peace of Mind)
08 – Early Morninglight – Vonder & Bloom (album Simple Peace of Mind)
09 – Up, Up and Away – Henny Vonk (album Vonk First)
10 – Een Zwoele Zotte Zomer – Tony Vos
11 – Mad About The Boy – Henny Vonk (album Vonk First)
12 – A Tribute To Someone – Henny Vonk (album Rerootin’ )
13 – Souvenir – Tony Vos (album Cool Jazz From Holland)
14 – Who Knows Why – Greetje Kauffeld & Tony Vos
Nederlandse Jazz (deel 4) & Barry Block (Toppyjazz aflevering 341)
Veel goede bekenden bij Toppyjazz deze week. Jammer dat verschillende musici de laatste jaren zijn overleden, zoals Jan Molenaar (2021) en Willeke van Montfoort (2023).