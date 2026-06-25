Nieuwe organisatie RSE AI & ICT Advies laat AI echt werken voor het MKB

GRONINGEN, WINSCHOTEN, EMMEN – Steeds meer ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zien de kansen van kunstmatige intelligentie (AI), maar weten niet hoe ze die technologie echt aan het werk krijgen. Vragen over veiligheid, toepasbaarheid en het meekrijgen van het personeel houden hen tegen. Om die kloof te dichten is in RSE AI & ICT Advies BV opgericht, een initiatief van RSE Telecom & ICT in Groningen, Winschoten en Emmen en AI-consultant Dennis Pettinga.

De ontwikkeling van AI gaat razendsnel, maar in veel organisaties blijft het gebruik steken in losse experimenten. Bedrijven lopen tegen dezelfde drempels aan: duidelijke toepassingen ontbreken, er is onzekerheid over bedrijfsgevoelige data en het overzicht in het groeiende aanbod van tools raakt zoek. Tegelijk neemt de druk op IT-afdelingen toe door strengere eisen van klanten, wetgeving en audits, vooral rond databeveiliging en verantwoord gebruik van technologie. Daardoor blijft de potentie van AI liggen.

Dagelijkse praktijk

Directeur Joost Smits van RSE Telecom & ICT herkent die vragen uit de dagelijkse praktijk: “We merken dat ondernemers behoefte hebben aan duidelijkheid en praktische begeleiding. Niet alleen aan wat er technisch mogelijk is, maar vooral: wat betekent dit voor mijn bedrijf en hoe pas ik het dagelijks toe?” Het nieuwe bedrijf vult die behoefte concreet in en helpt organisaties om AI begrijpelijk en beheersbaar in te zetten in hun dagelijkse processen. Waar voegt AI direct waarde toe, hoe blijft bedrijfsdata veilig, hoe houden bedrijven de snelle ontwikkelingen bij en wat is er nodig om aan wet- en regelgeving te voldoen? Dat zijn de vragen waar de organisatie antwoord op geeft.

De groeiende vraag en de complexiteit van deze vraagstukken maakten een eigen organisatie nodig. Waar een samenwerking eerst volstond, vraagt de markt nu om een structurele en geïntegreerde aanpak. RSE Telecom & ICT en Dennis Pettinga bundelen daarom hun kennis in één dienstverlening, waarin techniek en praktische toepassing samenkomen.

Razendsnelle ontwikkelingen

Pettinga begeleidt al meer dan twintig jaar MKB-bedrijven bij groei en digitalisering en legde zich de laatste jaren toe op AI. “In de afgelopen twintig jaar had ik altijd één duidelijke missie: het MKB helpen groeien. Met de opkomst van AI zag ik een enorme kans om echt versnelling te brengen”, vertelt de AI-consultant. “De technologie ontwikkelt zich razendsnel, maar in de praktijk blijft de toepassing achter. Juist daar wil ik het verschil maken.” Samen met RSE wil hij organisaties verrassen met wat AI echt kan.

“De wereld van IT verandert snel en veel ondernemers worstelen met de invoering van AI”, schetst Smits. “Welke tools gebruiken we en wat gebeurt er met onze bedrijfsgevoelige data? Die vragen horen we vaak. Daarbij nemen de eisen uit audits toe en met de nieuwe Europese cybersecuritywet NIS2 wordt die druk alleen maar groter.” Door deze vraagstukken dagelijks op te lossen, wil het bedrijf zijn kennis delen met andere ondernemers.

RSE AI & ICT Advies richt zich op organisaties die concrete stappen willen zetten in plaats van theoretische verkenningen. Als specialist in Microsoft Copilot brengt het bedrijf de techniek terug tot begrijpelijke toepassingen. Zo kunnen ondernemers beter onderbouwde keuzes maken en risico’s beheersen. Wie wil weten waar de eigen organisatie staat, begint met de AI Ready Scan: in één dagdeel een helder beeld van de eerste stappen. Want volgens beide partners draait het niet om de vraag wat AI kan, maar om de vraag waar een organisatie begint.

Meer informatie: www.rseai-ictadvies.nl.

Bron: Ten Have Tekst