Ontdek het boerenland tijdens de Boerennatuur Zomerweken

OOST GRONINGEN, WESTERWOLDE – Deze zomer openen agrarische natuurcollectieven door het hele land hun deuren tijdens de Boerennatuur Zomerweken. Met excursies, workshops en andere activiteiten krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen van het agrarisch natuurbeheer en leren zij meer over de natuur op en rond het boerenbedrijf.
Ook Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) organiseert een aantal leuke en leerzame activiteiten. Op 7 juli staat een fietstocht door Westerwolde op het programma, waarbij deelnemers onderweg het veld in gaan met een vogelexpert om meer te ontdekken over akkervogels en hun leefgebied. Na afloop is er een hapje en drankje, waarbij producten van onze leden centraal staan.
Voor kinderen is er op 17 juli ook een leuke activiteit. Zij kunnen een vogelhuisje maken en krijgen daarnaast een rondleiding van de boerin over het erf.
Deelname aan de activiteiten is gratis. Wel geldt dat er per tijdsslot een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, dus meld je aan voordat het vol is.
Naast de activiteiten in Oost-Groningen zijn er tot en met 17 juli door het hele land veelal gratis activiteiten te bezoeken. Een overzicht van alle activiteiten en de mogelijkheid om aan te melden vindt u hier.
Bron: ANOG