Protestantse Gemeente Oost-Groningen opent deuren voor mensen die verkoeling zoeken

WINSCHOTEN – De Protestantse Gemeente Oost-Groningen opent de deuren voor mensen die verkoeling zoeken.
Voor vrijdag 26 juni worden hoge temperaturen verwacht. In veel huizen zullen de temperaturen hoog oplopen, maar in oude kerken blijft het vaak heerlijk koel. De dikke stenen muren houden de warmte uitstekend buiten.
Om mensen de kans te geven even aan de hitte te ontsnappen, haalt de PG Oost-Groningen de deuren van de Marktpleinkerk van het slot. Van 12.00-17.00 uur ben je van harte welkom om binnen te komen lopen en even te genieten van de koelte en de rust.
Bron: PG Oost-Groningen