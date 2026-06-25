Protestantse Gemeente Oost-Groningen opent deuren voor mensen die verkoeling zoeken

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 25 juni 07.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST EEN BEETJE BEWOLKING | MORGEN GROTE HITTE

Vanuit het noorden is er wat bewolking en nevel gekomen maar dat zal in de loop van de dag oplossen en het wordt weer een zonnige dag. Maar door de bewolkte start en een matige noordoostenwind wordt het vandaag een paar graden minder warm: maximum ligt vanmiddag rond 29 graden.

Morgen krijgen we een dag met een extreme middagtemperatuur. Want dan draait de wind naar het zuidoosten en dan draait het naar het zuidoosten. Vannacht is er eerst nog wel een afkoeling tot rond de 16 graden, maar morgen schiet het omhoog naar een maximum van 36 of 37 graden. De wind kan later voor een kleine beetje verkoeling zorgen en in de loop van morgenavond is er door de hitte ook kans op een onweersbui.

Zaterdag is het minder heet want dan wordt het ’s middags 32 graden. Het is dan wisselend bewolkt met gaandeweg de dag kans op een regen- of onweersbui en soms wat zon. Zondag is het nog “maar” 26 graden: dan is er meer kans op enige regen of wat onweer. En na het weekend gaan we naar een normaler weertype met een zuidwestenwind en 20 tot 24 graden.