Voor verkrachting en aanranding jonge kinderen in Stadskanaal eist OM eist acht jaar cel en TBS

GRONINGEN, STADSKANAAL – Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft acht jaar gevangenisstraf en een TBS-maatregel met dwangverpleging geëist tegen een 55-jarige man uit Stadskanaal. Hij wordt verdacht van het verkrachten en aanranden van acht kinderen tussen de vier en acht jaar. Ook wordt hij verdacht van het bezit van zo’n 27.000 kinderpornografische afbeeldingen, waaronder afbeeldingen van de slachtoffers. Dit alles vanaf 1 januari 2024 tot aan zijn aanhouding.

De verdachte bood zich in de wijk aan als oppas en noemt zichzelf buurtopa. Rond de jaarwisseling van 2025 gaat het gerucht de ronde dat meerdere meisjes door de verdachte zouden zijn misbruikt. Er wordt een onderzoek gestart waarna de verdachte kort daarop wordt aangehouden; sindsdien zit hij in voorlopige hechtenis.

Verkrachting en aanranding

Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt volgens het OM dat sommige slachtoffers getuige zijn geweest van hoe hij andere slachtoffers heeft gedwongen tot het plegen van seksuele handelingen. Hiervoor is volgens het OM voldoende bewijs. Daarbij is sprake van een patroon. Dat blijkt uit de verschillende aangiftes, getuigenverklaringen en in beslag genomen goederen en gegevensdragers. De officier van justitie vindt dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is in de zaak van twee meisjes voor verkrachting; bij de overige slachtoffers is er in zijn ogen sprake van aanranding.

Vernietigen bewijsmateriaal

De officier van justitie rekent het de verdachte zwaar aan dat hij geen verantwoordelijkheid neemt. Zo heeft hij harde schijven kapot gemaakt waar afbeeldingen van de jonge slachtoffers op stonden en een foto door de papierversnipperaar gehaald. Tegelijkertijd ontkent hij. “Ook zegt hij het heel laag te vinden om hem hiervan te beschuldigen.”

Gevaar voor de maatschappij

Op de zitting zijn deskundigen gehoord over in hoeverre er sprake is van een stoornis bij de verdachte. Zij vinden dat deze niet met zekerheid kan worden vastgesteld, noch kan worden uitgesloten. De officier van justitie is daarentegen van oordeel dat op basis van het dossier, de rapportages, de overduidelijke tegenstrijdige beantwoording van vragen en de ontkenning van de feiten door de verdachte er wel een stoornis kan worden vastgesteld.

Daarom eist hij naast een langdurige celstraf een TBS-maatregel met dwangverpleging. “Ik zie de verdachte als een gevaar voor de maatschappij. Zo gauw hij de gelegenheid krijgt zal hij weer overgaan tot misbruik van een jong meisje. De maatschappij vereist beveiliging tegen hem.”

De rechtbank Noord-Nederland doet op 6 augustus uitspraak in deze zaak.

Bron: O.M.