Voorleesvrijwilligers in Ter Apel en Bellingwolde gezocht

BELLINGWOLDE, TER APEL – De bibliotheken van Westerwolde zijn op zoek naar voorlezers in Bellingwolde en Ter Apel! Houd je van werken met kinderen en lijkt het je leuk om te helpen? Dan zoeken ze jou!
Als voorlezer van het voorleesuurtje in de bibliotheek ga je maandelijks voorlezen aan kinderen. Daarnaast begeleid je de kinderen bij het knutselen. Het voorlezen en knutselen duurt samen een uurtje.
Ter voorbereiding krijg je één of meerdere trainingen over interactief voorlezen. Je kunt overleggen met een voorlezer in een andere bibliotheek. De boeken en knutselopdrachten zijn voor je bedacht. Mocht je echter zelf een leuk idee hebben, dan is er uiteraard ruimte voor een eigen invulling!
Jij…
⦁ bent minimaal 18 jaar
⦁ hebt affiniteit met kinderen
⦁ bent enthousiast over (voor)lezen en boeken
⦁ bent vriendelijk, geduldig en hebt humor
⦁ spreekt goed Nederlands
⦁ kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen
⦁ bent per mail, app en/of telefoon goed bereikbaar
Enthousiast geworden? Bel met de klantenservice (088 50 61 900) of stuur een mail naar westerwolde@biblionetgroningen.nl.
Bron: Lilian Zielstra