Westerwolde Rijgt: Beeldentaal Wedde, By Ine Passie en Ambacht en de Cultuurtuin van Agnes Spruit

WESTERWOLDE – Van 20 tot en met 28 juni staat de regio Westerwolde weer in het teken van Westerwolde Rijgt: tien dagen waarin 20 tuinen, erven en bijzondere locaties de poorten openen voor publiek. De locaties zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de tuinen is gratis.

Bezoekers kunnen genieten van een unieke mix van natuur, kunst, cultuur en muziek. Verspreid over dorpen in Westerwolde rijg je de prachtige locaties letterlijk aan elkaar: bij elk bezoek ontvang je een kraal als herinnering, waarmee je jouw eigen Westerwolde-ketting kunt samenstellen.



Elke locatie heeft een eigen karakter, van weelderige bloementuinen tot sfeervolle beeldentuinen, vaak in combinatie met kunstexposities, workshops en muzikale optredens. Dit jaar is de elfde editie van Westerwolde Rijgt met als thema: Tied van toeven! Wat betekent tijd voor verblijven. Iets wat iedereen kan gaan doen in tuinen of bijzondere locaties

Alle informatie over de deelnemende tuinen, kunstenaars en nevenactiviteiten vindt u HIER. Klik op Onze Tuinen.

Johannes Velthuis bezocht: Beeldentaal Wedde, By Ine Passie en Ambacht en de Cultuurtuin van Agnes Spruit.

De tuin Beeldentaal Wedde van kunstenares Bep Jansse van Noordwijk is 2000 m2 groot, heeft voornamelijk een groenblijvende beplanting en heeft vele paadjes, waardoor alle kunstwerken van dichtbij te bekijken zijn. Zittend op één van de vele zitjes kun je de tuin goed op je in laten werken. Er is veel te zien en Bep vertelt graag over haar werkwijze en creaties

By Ine Passie en Ambacht. De tuin van Bram en Ine Paauw in Wedde heeft een Engelse cottage garden karakter. Borders gevuld met een mooie diversiteit aan vaste planten met veel bloemen. De tuin past bij het schattige witte huisje, waar de tuin omheen en achter gesitueerd is. Ine Paauw was finalist van Heel Holland Bakt 2026 en halve finalist van Heel Holland Bakt 2017. Ineke Berendsen exposeert er haar schilderijen.

De Cultuurtuin van Agnes Spruit en Jaco Troost in Vriescheloo lijkt een klein natuurgebied. Planten en dieren zijn er voortdurend op zoek naar een geschikte plek. Voor iedere vogel, insect of klein zoogdier zijn de eisen anders. Daarom is biodiversiteit in een tuin en een variatie aan leefgebieden belangrijk. In de tuin is plaats voor cultuur. Zo is de naam ’ Cultuurtuin Vriescheloo’ ontstaan. Scholen bezoeken het poppentheater en de tuin en Agnes verzorgt workshops voor kinderen en volwassenen.

Foto’s: Johannes Velthuis