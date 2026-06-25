Westerwolde Rijgt: De GoejeTuin, Het Meezenest en Tuinkronkels

WESTERWOLDE – Van 20 tot en met 28 juni staat de regio Westerwolde weer in het teken van Westerwolde Rijgt: tien dagen waarin 20 tuinen, erven en bijzondere locaties de poorten openen voor publiek. De locaties zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de tuinen is gratis.

Bezoekers kunnen genieten van een unieke mix van natuur, kunst, cultuur en muziek. Verspreid over dorpen in Westerwolde rijg je de prachtige locaties letterlijk aan elkaar: bij elk bezoek ontvang je een kraal als herinnering, waarmee je jouw eigen Westerwolde-ketting kunt samenstellen.



Elke locatie heeft een eigen karakter, van weelderige bloementuinen tot sfeervolle beeldentuinen, vaak in combinatie met kunstexposities, workshops en muzikale optredens. Dit jaar is de elfde editie van Westerwolde Rijgt met als thema: Tied van toeven! Wat betekent tijd voor verblijven. Iets wat iedereen kan gaan doen in tuinen of bijzondere locaties

Alle informatie over de deelnemende tuinen, kunstenaars en nevenactiviteiten vindt u HIER. Klik op Onze Tuinen.

Johannes Velthuis bezocht: De GoejeTuin en Het Meezenest in Veelerveen en Tuinkronkels in Veele.

De GoejeTuin van beeldend kunstenaar Rein de Goeje is een weelderige liefhebberstuin met verhoogde borders, rijk beplant met veel inheemse soorten. Een sloot en een natuurlijke vijver met moeras- en waterplanten geven de tuin een eigen, rustige uitstraling. De grote rijkdom aan wilde bloemen trekt veel insecten aan, wat weer tot vreugde is van de vogels die hier broeden en opgroeien, zoals de roodstaart en de vliegenvanger.

’t Meezenest in Veelerveen is een veelzijdige ecologisch beheerde tuin van 1,2 ha, gericht op zelfvoorzienendheid, losjes gebaseerd op de permacultuurgedachte. Marcel en Alice Malestein runnen deze ‘keuterboerderij’. Ze beheren een voedselbos, een grote moestuin met kassen, bos voor houtproductie, een kleinfruitveld, een akker voor wintergewassen, een boomgaard, kruidentuin en hooiland voor mulch. Tijdens Westerwolde Rijgt zijn er foto’s van Marcel Konstapel te zien.

Tuinkronkels, een tuin van ruim 3000 m2, bestaat uit een boomgaard, een nutstuin, een houtwal en een paddenpoel. Ook het atelier van Tinca van Voorthuisen en Hein Termeer is er te vinden. De tuineigenaren tuinieren biologisch (dynamisch) en bijna alles wat er in de tuin aan planten groeit geeft óf een eetbare vrucht óf een bruikbaar onderdeel van de plant, bijvoorbeeld als natuurlijke verfstof. Tijdens Westerwolde Rijgt zie je er portretten van Ellen Kornmann, keramiek van Jolanda Muurman, diverse werken van Tinca van Voorthuisen en schilderijen van Hein Termeer.

Foto’s: Johannes Velthuis