Wethouder Wietze Potze opent mountainbikeroute voor kinderen in Ter Apel

TER APEL – Ter Apel heeft er een nieuwe voorziening bij voor kinderen: de eerste kindermountainbikeroute in de gemeente Westerwolde is officieel geopend. Wethouder Wietze Potze opende de route samen met groep 7 van de Bonifatiusschool uit Ter Apel op woensdag 24 juni bij Camping Moekesgat.
Kinderen krijgen de primeur
Leerlingen van groep 7 van de Bonifatiusschool uit Ter Apel kregen als eersten de kans om de route te testen. Zij volgden een mountainbikeclinic van TFC De Ketting en reden daarna het parcours.
Veilig en speels bewegen in de buitenlucht
De kinder MTB-route is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Op de route kunnen zij spelenderwijs hun fietsvaardigheden verbeteren. De route is veilig opgezet met uitdagende, maar toegankelijke elementen. Indien nodig zijn de elementen te omzeilen. Zo maken kinderen op hun eigen niveau kennis met mountainbiken. Daarbij staat plezier in bewegen centraal. Oftewel: ‘door Fun Vaardig’, zoals TFC De Ketting dit zelf omschrijft.
Samenwerking regionaal en lokaal
De kinder MTB-route kwam tot stand met subsidie vanuit het Gronings Provinciaal Beweegakkoord. Binnen dit project is regionaal samengewerkt door de gemeenten Veendam, Westerwolde en Eemsdelta. De ontwikkeling van de routes vond plaats in samenwerking met de mountainbikeverenigingen TFC De Ketting uit Ter Apel, Stichting MTB Eemsdelta en Stormvogels Veendam. Huis voor de Sport Groningen verzorgde de projectleiding.
Zorgvuldig gebruik belangrijk
In de aanloop naar de opening zijn op een aantal plekken paaltjes uit de route gehaald, waardoor de route tijdelijk minder veilig en duidelijk was. Om de route veilig en functioneel te houden voor alle kinderen is het belangrijk dat de route netjes wordt gebruikt en dat de voorzieningen blijven staan.
Gronings Provinciaal Beweegakkoord
Het Gronings Provinciaal Beweegakkoord is een gezamenlijke aanpak van provincie, gemeenten, sportorganisaties, onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven. Doel is om meer inwoners in Groningen in beweging te krijgen en te houden.
Bron en foto’s: Gemeente Westerwolde