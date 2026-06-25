Zomerkookcursus ‘Gewoon Goed Eten’ van start in Oldambt

WINSCHOTEN – Deze zomer kunnen inwoners van de gemeente Oldambt weer meedoen aan de populaire kookcursus ‘Gewoon Goed Eten’. In zes praktische workshops leren deelnemers hoe ze gezonde, smakelijke en betaalbare maaltijden bereiden die passen in een druk dagelijks leven. De cursus is bedoeld voor inwoners van 25 jaar en ouder die gezonder willen eten, willen afvallen of gewoon inspiratie zoeken voor lekkere en eenvoudige gerechten.
Tijdens de bijeenkomsten koken, leren en proeven deelnemers samen onder begeleiding van een voedingsdeskundige. Naast praktische kookvaardigheden komen onderwerpen aan bod als gezonde voeding, portiegroottes, etiketten lezen en slimme keuzes maken in de supermarkt. De nadruk ligt op doen, ervaren en ontdekken hoe eenvoudig gezond eten kan zijn.
Wethouder Gezondheid, Gert Engelkens, onderstreept het belang van de cursus: “Met deze cursus willen we inwoners de gelegenheid bieden om op een laagdrempelige manier te werken aan een goede gezondheid. Naast het vergroten van kennis is het ook een mooie manier om nieuwe mensen te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. We laten zien dat gezond koken helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn en vooral ook heel lekker kan zijn. Ik ga zelf ook een keer meedoen om dat te ervaren, want ook ik kan nog wel wat handige tips gebruiken.”
De cursus maakt deel uit van het programma Oldambt Gezond, waarmee de gemeente inwoners stimuleert om stap voor stap gezondere keuzes te maken en actief bezig te zijn met hun gezondheid.
Wat leren deelnemers?
- Gezonde en makkelijke recepten maken
- Snijtechnieken, hygiëne en koken volgens recept
- Gezonder kiezen in de supermarkt
- Maaltijden plannen en portiegroottes inschatten
- Samen koken, leren en proeven
Opbouw van de cursus
De cursus bestaat uit zes wekelijkse workshops met elk een eigen thema:
- Voorbereiden – recepten lezen en smaken ontdekken
- Verbeteren – bestaande gerechten gezonder maken
- Vervangen – slimme alternatieven voor minder gezonde producten
- Verantwoord verwennen – omgaan met verleidingen
- Volhouden – gezonde gewoontes creëren
- Vieren – feestelijke afsluiting met gezond bakken
Praktische informatie
- Donderdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur
- 9, 16, 23 en 30 juli en 6 en 13 augustus
- Locatie: STEK, Bovenburen 72, Winschoten
- Er zijn kosten aan verbonden (dit is inclusief receptenboek, cursusmap en begeleiding)
- Groepsgrootte: 12 tot 16 deelnemers
- Voor inwoners van de gemeente Oldambt
- Een tegemoetkoming via het Volwassenenfonds is mogelijk
Meld je aan
Aanmelden kan via info@healthyageingarchitect.nl of via: Inschrijflijst ZOMER kookcursus gewoon goed eten.
Bron: Gemeente Oldambt