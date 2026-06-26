30 nieuwe woningen aan de Rozenhof in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Aan de Rozenhof in Oude Pekela komen 30 nieuwe sociale huurwoningen. Met dit project vervangen we de oude woningen die vorig jaar zijn gesloopt en bouwen we aan een toekomstbestendige buurt.
30 nieuwe woningen
Het gaat om 23 gezinswoningen en 7 levensloopbestendige woningen, bedoeld om lang zelfstandig te blijven wonen. De woningen zijn geschikt voor verschillende huishoudens: van alleenstaanden en stellen tot (kleine) gezinnen. Bouwbedrijf BenusBenus gaat de woningen bouwen.
De bouw start dit najaar
De voorbereidingen zijn in volle gang. De verwachting is dat de bouw start in het derde kwartaal van 2026. Zoals bij ieder bouwproject is deze planning afhankelijk van verschillende factoren en daarom nog onder voorbehoud. De oplevering van de woningen staat voorlopig gepland voor de zomer van 2027.
Met dit project bouwen we toekomstbestendige woningen
Met deze energiezuinige en duurzame woningen gaan we voor betere woonkwaliteit en meer comfort. Met een moderne indeling en een plattegrond die geschikt is voor verschillende levensfases, zijn de woningen geschikt voor jong en oud. We kiezen bewust voor een mix van woningtypes, zodat zoveel mogelijk mensen een passende woning kunnen vinden.
Onderdeel van een groter plan
De nieuwbouw aan de Rozenhof staat niet op zichzelf. Het project is onderdeel van een bredere aanpak in Oude Pekela. Samen met de gemeente werken we stap voor stap aan het vernieuwen van meerdere straten.
De nieuwe woningen helpen bij de doorstroming
Bewoners uit andere woningen kunnen verhuizen naar de Rozenhof, waardoor er weer ruimte ontstaat om elders in het dorp te verbeteren of te vernieuwen.
Bron: Acantus