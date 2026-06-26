Aanstaande zondag intrededienst ds. L.P.J. van Bruggen in hervormde kerk Vlagtwedde

Foto: Geert Smit
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

VLAGTWEDDE, BOURTANGE – Op zondag 28 juni a.s. vindt de intrededienst van onze de predikant ds. L.P.J. van Bruggen plaats. Het is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk van Vlagtwedde. Aanvang: 14.00 u.

Bron: De Kerkenraad.

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