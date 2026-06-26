Aanstaande zondag intrededienst ds. L.P.J. van Bruggen in hervormde kerk Vlagtwedde

VLAGTWEDDE, BOURTANGE – Op zondag 28 juni a.s. vindt de intrededienst van onze de predikant ds. L.P.J. van Bruggen plaats. Het is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk van Vlagtwedde. Aanvang: 14.00 u.
Bron: De Kerkenraad.
VLAGTWEDDE, BOURTANGE – Op zondag 28 juni a.s. vindt de intrededienst van onze de predikant ds. L.P.J. van Bruggen plaats. Het is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk van Vlagtwedde. Aanvang: 14.00 u.
Bron: De Kerkenraad.
Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.