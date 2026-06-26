Concert in de Magnuskerk met Sietze de Vries en Eran Wajsenblum

BELLINGWOLDE – Op 12 juli is in de Magnuskerk te Bellingwolde om 16.00 uur een concert met Sietze de Vries op orgel en Eran Wajsenblum op fluit.
Sietze de Vries is internationaal werkzaam als concertorganist en kerkmusicus. Hij ontving zijn orgelopleiding onder anderen van Wim van Beek en Jos van der Kooy. Bij laatstgenoemde docent studeerde hij eveneens improvisatie, net als bij de illustere Jan Jongepier. Naast zijn bachelor en masterdiploma’s, is hij in het bezit van de bevoegdheidsverklaring I Kerkmuziek en de aantekening improvisatie.
Eran Wajsenblum is afgestudeerd blokfluitist. Hij streek na een internationale tournee neer in Bellingwolde. Hij begon zijn studie in 1987 in Israël en zette die in Nederland aan conservatoria in Utrecht en Amsterdam voort. Wajsenblum won verschillende muziekconcoursen, waaronder de Keren Sharet Competition. Na zijn afstuderen heeft hij zich ondergedompeld in de geschiedenis en methodologie van de blokfluit, als uitvoerend musicus en als docent.
Sietze en Eran hebben al vaker samen concerten gegeven en op YouTube zijn voorbeelden hiervan te horen.
Zie voor verdere informatie www.pkn-bellingwolde.nl
Bron: Concertcommissie Magnuskerk