Dennis Kuiper verlaat vv Sellingen

SELLINGEN – Dennis Kuiper (25), al zeven seizoenen een vaste waarde en een zeer belangrijke speler voor het eerste elftal van Sellingen, gaat de club verlaten.
Door Gert Meulman
Kuiper woonde de afgelopen jaren vanwege zijn studie en later zijn werk in respectievelijk Enschede en Utrecht. Ondanks de afstand reisde hij steeds op en neer om met zijn vrienden bij Sellingen te kunnen blijven voetballen. Daar komt nu een einde aan.
Zijn vertrek betekent een flinke aderlating voor de ploeg van trainer Rick Hansen. Als laatste man was Kuiper niet alleen een betrouwbare verdediger, maar ook een voorbeeld voor zijn ploeggenoten als het ging om strijdlust en inzet. Daarnaast was hij sterk in de lucht en wist hij, wanneer hij mee naar voren trok – wat hij regelmatig deed – ook zijn doelpunten mee te pakken.
Dennis vervolgt zijn voetbalcarrière in zijn huidige woonplaats Utrecht. Daar gaat hij spelen voor het tweede elftal van Kampong, dat uitkomt in de Hoofdklasse.