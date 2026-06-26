Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met meziek in streektoal, een verhoal oet Dideldom.nu, de spreuk van de zoaterdag en de Dieverdoatsie agenda. Gasten zijn: Yvonne Westerman en Marleen Huiting. Zij komen ons vertellen over het Kunstfestival Montmartre.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Vaste onderdelen zijn: de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen. Gasten zijn: Wietze (Westerwolder) de Roo, hij vertelt over de Veteranendag, en Wiecher Huisman vertelt over het arboretum in Gasselte. Presentator: Harrie Woldendorp.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
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