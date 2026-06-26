Droom wordt werkelijkheid; fundering Eitens Hofje ligt in de grond

SELLINGEN – Ruim drieënhalf jaar geleden begon Eitens Hofje als een idee aan de keukentafel van de familie Eitens. Daarna volgden jaren van tekeningen, vergunningen, berekeningen en vooral heel veel doorzettingsvermogen. Vandaag ligt de fundering in de grond.



Een droom die jarenlang vooral op papier bestond, wordt eindelijk werkelijkheid. Waar enkele weken geleden nog gras en onkruid groeiden, steekt nu een indrukwekkende bouwkraan van bouwbedrijf Stefens hoog boven de bouwplaats uit. Met een giek van 40 meter en een hoogte van 28 meter is de kraan inmiddels een opvallende verschijning in Sellingen. Graafmachines, vrachtwagens en betonwagens bepalen inmiddels het beeld op de bouwplaats.



In korte tijd veranderde het braakliggende terrein in een levendige bouwplaats. Het terrein werd uitgegraven, opnieuw aangevuld met zand uit De Beetse en de funderingsstroken werden gevuld met beton. Doordat de werkzaamheden voorspoedig verliepen en alle betrokken partijen snel konden schakelen, gebeurde dit, ondanks de hitte, zelfs twee dagen eerder dan gepland. Voor de familie Eitens is dat een bijzonder moment. ‘Er waren momenten waarop je dacht, ‘Waarom doen we dit eigenlijk?’ Juist daarom voelt dit moment zo bijzonder. We willen een plek creëren waar mensen elkaar ontmoeten, waar je elkaar helpt als dat nodig is en waar het dorp ook een beetje naar binnen komt. Niet omdat het moet, maar omdat het vanzelf gebeurt’ vertelt Johan Eitens.

Achter iedere kuub beton zit een verhaal

Wie vandaag langs de bouwplaats rijdt, ziet vooral machines, beton en bouwvakkers. De ontwikkeling van het project vroeg jarenlang vrijwel dagelijks aandacht en telkens opnieuw oplossingen bedenken werden eerder regel dan uitzondering. Onderweg waren er natuurlijk ook momenten waarop het tegenzat. Maar iedere uitdaging bracht uiteindelijk ook weer een nieuwe oplossing en een volgende stap dichterbij.



‘Voor veel mensen begint de bouw nu pas. Voor ons begon die eigenlijk al drieënhalf jaar geleden. Vanaf het eerste idee hebben we steeds geprobeerd om iedere stap vooruit te zetten. Soms ging dat sneller dan gedacht, soms duurde het langer dan gehoopt. Maar opgeven heeft eigenlijk nooit in ons woordenboek gestaan door het enthousiasme van de toekomstige bewoners’, aldus Eitens.



Onderweg hebben veel mensen op hun eigen manier een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Eitens Hofje. Architect Herco Bakker werkte de plannen uit tot uitvoerbare tekeningen en dacht bij iedere wijziging opnieuw mee. Benno ondersteunde het project met zijn financiële kennis, ervaring en netwerk en wist daarmee regelmatig deuren te openen die anders gesloten waren gebleven. Wouter van Zo Willen Wij Wonen dacht vanaf de eerste ideeën mee over de maatschappelijke invulling van het project en wist mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Ook Wessel van de Rabobank dacht tijdens het financieringstraject actief mee over de mogelijkheden om het project te realiseren. Daarnaast blijven organisaties als Katalys en Roemte betrokken bij de verdere ontwikkeling van de ontmoetingsruimte.



‘Wij hebben het initiatief genomen en jarenlang de kar getrokken, maar onderweg hebben veel mensen geholpen om steeds weer een volgende stap mogelijk te maken. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor’.

De bouw gaat zichtbaar vooruit De fundering vormt pas het begin. ‘Een fundering bestaat uit beton en staal. Maar die van Eitens Hofje is gebouwd op vertrouwen, doorzettingsvermogen en heel veel mensen die in het plan zijn blijven geloven’.



De komende weken worden de voorbereidingen getroffen voor de betonvloer. Installatiebedrijf MHB legt alle leidingen en voorzieningen onder de vloer aan, waarna volgens planning in juli de betonvloer wordt gestort. Ook achter de schermen krijgt het project steeds meer vorm. De eerste onderdelen van de keukens en badkamermeubels zijn inmiddels lokaal geproduceerd door Nagelhout Meubelmakerij. Waar mogelijk kiest Eitens Hofje bewust voor ondernemers uit de regio. ‘Een paar maanden geleden bestond alles nog uit tekeningen. Nu zijn de eerste keukenkastjes al klaar. Voor je het weet drinken de eerste bewoners straks koffie in een keuken die nu al wordt gemaakt’.



Meer dan alleen woningen

‘Natuurlijk zijn we trots op de woningen die hier straks komen. Maar uiteindelijk gaat het ons niet om de woningen, het gaat om de mensen die hier straks wonen, elkaar ontmoeten en samen een gemeenschap vormen. Als dat lukt, is Eitens Hofje pas echt geslaagd’.



Voor de familie Eitens is Eitens Hofje meer dan een bouwproject. Het is een investering in de toekomst van Sellingen. Een plek waar mensen niet alleen prettig kunnen wonen, maar waar ook ruimte is voor ontmoeting, activiteiten en verbinding tussen inwoners. Het project bestaat uit 23 duurzame huurwoningen en een ontmoetingsruimte waar bewoners én inwoners van Sellingen elkaar kunnen ontmoeten. Een plek voor een kop koffie, een gezamenlijke maaltijd, muziek, workshops, lezingen en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. ‘We hopen dat mensen hier straks niet alleen een huis vinden, maar ook een thuis’.



Ook de Stichting Ontmoetingsruimte Eitens Hofje is inmiddels volop in ontwikkeling. Achter de schermen wordt gewerkt aan samenwerkingen, activiteiten en de uitbreiding van het bestuur. ‘Wij bouwen geen project dat ophoudt bij de voordeur. We willen een plek creëren waar mensen elkaar kennen, elkaar helpen en waar een praatje of een kop koffie net zo vanzelfsprekend is als een eigen woning’.



Van keukentafel naar bouwplaats

Drieënhalf jaar geleden begon Eitens Hofje aan de keukentafel. Vandaag ligt de fundering in de grond.

‘Maar uiteindelijk hopen we dat mensen over een paar jaar niet zeggen: “Wat een mooi gebouw”, maar Wat woon ik hier met plezier. Ik voel me hier thuis en heb hier mensen leren kennen.” Als dat lukt, dan hebben we bereikt waar we het allemaal voor hebben gedaan. Mocht u een kijkje op de bouwplaats willen nemen of aanvullende informatie wensen, dan bent u uiteraard van harte welkom. Want uiteindelijk bouwen we niet alleen aan woningen. We bouwen aan een plek waar mensen zich thuis voelen’, besluit Eitens.

Bron en foto’s: Johan Eitens