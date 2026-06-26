Extra airco’s op populaire trouwdag Oldambt

WINSCHOTEN – Het is vandaag een van de meest populaire trouwdata van de eeuw, 26-06-2026. Tientallen paren in de regio geven elkaar vandaag het ja-woord. Maar met de voorspelde hitte en code oranje schoot de Gemeente Oldambt direct te hulp. Er worden vandaag extra mobiele airco’s aangerukt in het gemeentehuis om de bruidsparen en hun gasten koel te houden.
Dat schrijft Grean Wilts, buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand voor de gemeente Oldambt op haar Linkedin. Er waren zorgen bij aankomende bruidsparen zorgen over de warmte. Wilts gaf deze zorgen door aan de gemeente en die greep meteen in: “De gemeente Oldambt heeft voorzorgsmaatregelen getroffen in de raadszaal. Mobiele airco’s, ventilatoren en water voor de bezoekers. Wat fijn dat jullie zo goed meedenken naar een oplossing!”, aldus Wilts.