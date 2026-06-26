MIDWOLDA – Zondag 5 juli kunt u fietsen door voormalig water en langs het nieuwe water.
Ontdek het open akkerlandschap van de eerste Dollardpolders en fiets langs graanvelden, suikerbieten en uien. Onderweg vertellen gidsen over de rijke geschiedenis van dit bijzondere gebied. De route voert verder door Reiderwolde en Tjamme, waar voormalig landbouwgebied plaats heeft gemaakt voor natuur, water, recreatie en wonen. Een afwisselende tocht vol verhalen over landschap en verandering.
Start: 13:00 uur bij Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda
Meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten