Helmantel opent tentoonstelling in Ter Apel: ‘Iedere keer is het een vreugde om hier te zijn’

TER APEL – In Museum Klooster Ter Apel is vrijdag de tentoonstelling De kloosterliefde van Helmantel geopend. De expositie bestaat uit schilderijen van kerk- en kloosterinterieurs en middeleeuwse heiligenbeelden uit de eigen collectie van kunstenaar Henk Helmantel.
Voor Helmantel is exposeren in Ter Apel bijzonder. “Iedere keer als ik hier kom, is het een vreugde om hier te zijn. Binnen en buiten.” Dat gevoel begon al toen hij er als vijftienjarige voor het eerst kwam. “Ik dacht: ‘Wat een plek, hier ga ik vaker naartoe.’ En zo is het ook gegaan.” Inmiddels exposeert hij voor de vierde keer in het klooster.
Naast schilderijen van het klooster in Ter Apel zijn ook werken van andere kloosters te zien. Een favoriet heeft Helmantel niet. “Dat zijn net je kinderen. Allemaal moeten ze op niveau zijn.”
Malou Vos