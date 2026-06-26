Informatieavond over Nij Begun op 30 juni in Alteveer

ALTEVEER – Stichting Kracht van de Veenkoloniën houdt op dinsdag 30 juni een speciale informatieavond over de sociale agenda van Nij Begun. In MFC de Drijscheer in Alteveer worden bewonersinitiatieven en geïnteresseerde inwoners door de Stichting Kracht van de Veenkoloniën bijgepraat over de plannen van Nij Begun.
Binnen dertig jaar moet de brede welvaart in Groningen en Noord-Drenthe op het landelijk gemiddelde liggen. Dat is het ambitieuze hoofddoel van de sociale agenda van Nij Begun. Tijdens de informatieavond op 30 juni ontdekken bewoners wat dit concreet betekent voor hun eigen dorp of wijk. Het plan richt zich op drie speerpunten: sterke lokale ontmoetingsplekken, actieve dorpsondersteuning en de inzet van professionals op het gebied van jeugd, cultuur en sport.
Meebeslissen
Om de beschikbare middelen op de juiste plek te krijgen, krijgt elke gemeente een eigen werkplaats in de vorm van een zogenaamde ‘Leefbaarheidstafel.’ Aan deze tafels worden plannen beoordeeld en budgetten verdeeld, inwoners kunnen meebeslissen over deze plannen.
Programma
De bijeenkomst vindt plaats in MFC de Drijscheer aan de Keiweg 1 in Alteveer en is gratis. De inloop start om 16.00 uur, waarna het inhoudelijke programma om 16.30 uur begint. Medewerkers van het programmabureau Nij Begun en vertegenwoordigers van verschillende gemeenten zijn aanwezig om toelichting te geven.
Naast diverse presentaties is er een panelgesprek waarin uitgebreid de ruimte is om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De avond wordt rond 19.30 uur afgesloten en tussendoor wordt gezorgd voor soep met broodjes. Vanwege de organisatie en de catering is aanmelden vooraf verplicht. Dit kan via het e-mailadres bewonersraad@krachtvandeveenkolonien.nl.