Internationaal deelnemersveld bij NK Treintrekken Stadskanaal

STADSKANAAL – Op zondag 5 juli wordt bij Museumspoorlijn STAR voor de twaalfde keer het NK Treintrekken georganiseerd.
Tijdens de twaalfde editie van het NK Treintrekken nemen sterke mannen en vrouwen het op zich om een locomotief van 21 ton te trekken. Mannen krijgen nog eens 10 ton extra voor de kiezen. Dit evenement wordt door Museumspoorlijn STAR, in samenwerking met O-S-O, Organisatie Sterke mannen Oldambt, georganiseerd. Aanvang 12.30 uur.
Er kunnen maximaal 30 sterke mannen/vrouwen meedoen. Er zijn nog twee plekken vrij. Klik HIER voor info. Het deelnemersveld heeft een internationaal tintje: er zijn ook deelnemers uit Duitsland en Polen.