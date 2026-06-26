Kinderburgemeester Femke Nap en haar team nemen afscheid

WINSCHOTEN – Kinderburgemeester Femke Nap en haar team hebben woensdagavond afscheid genomen tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Femke was de eerste kinderburgemeester van Oldambt. Tijdens het afscheid sprak burgemeester Cora-Yfke Sikkema haar waardering uit voor Femke en haar team.
Femke gaf aan enorm trots te zijn op wat ze allemaal had bereikt. ‘Er komt nu een inclusieve speeltuin. Dat is belangrijk omdat elk kind lekker moet kunnen spelen’, aldus Femke tijdens een afscheidsinterview. Ze gaf daarbij aan dat het kinderburgemeestersteam een belangrijke rol hierin heeft gespeeld. ‘Als we bij elkaar kwamen was het niet alleen erg gezellig, maar iedereen kwam steeds met nieuwe ideeën waardoor het plan voor de speeltuin nog beter werd.’
Wat Femke het leukste vond, vindt ze moeilijk om te zeggen. Ze denkt lang na en gaat in haar gedachte alle gebeurtenissen langs. ‘Eigenlijk was alles wel leuk en belangrijk. ‘De start van de bouw van het nieuwe gemeentehuis was bijzonder omdat je weet dat daar een belangrijk gebouw komt.’
Een van de dingen die Femke heeft geleerd is speechen. ‘In het begin was dat best wel spannend, maar ik vind het nu wel leuk. Ik ben er ook best goed in.’ Dat de vele evenementen en vergaderingen waarbij ze als kinderburgemeester aanwezig moest zijn nu achter de rug zijn, vindt Femke stiekem ook wel fijn. ‘Het was heel leuk, maar ik was vaak ook op woensdagmiddag actief. Nu kan ik dan lekker spelen met mij vriendinnen.’
Bron: Gemeente Oldambt