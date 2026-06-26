DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Rhede
Tussen woensdagavond en gisterochtend heeft in de Burgstraße een inbraak plaatsgevonden. Onbekende daders hebben zich toegang verschaft tot een restaurant en geld gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg op 04961 – 9260.
Dörpen
Gisteren vond rond 23:50 uur in de Osteckstraat een inbraak plaats. Onbekende daders drongen de verkoopruimte van een fietsenwinkel binnen en stalen diverse kostbare fietsen. De omvang van de schade is nog onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg via 04961 – 9260.
Aschendorf
Tussen woensdagmiddag en gistermiddag heeft aan de Waldseestraße een inbraak plaatsgevonden. Nog onbekende daders verschaften zich toegang tot een gebouw. Het is nog niet bekend of er iets is gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961 – 9260.