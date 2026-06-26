Onstwedder Omloop: ’t gait deur!

ONSTWEDDE – De afgelopen week heeft de Organisatie Onstwedder Omloop de weersverwachtingen voor maandag 29 juni nauwlettend in de gaten gehouden. Vandaag hebben ze besloten dat (gezien de temperaturen van 20-22 graden aan het begin van de avond) de Onstwedder Omloop doorgaat.
Voor de lopers en de vrijwilligers zorgen ze voor voldoende drinken. Kom je als toeschouwer; neem dan eventueel een flesje drinken mee. Wil je lopen: inschrijven kan tot zondag 28 juni 19:00 uur. Er is geen na-inschrijving.
Bron: Organisatie Onstwedder Omloop.