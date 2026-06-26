Opname Parkdienst Nieuwe Pekela te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 21 juni heeft het kerkenteam een opname gemaakt van een Parkdienst in Nieuwe Pekela.
Voorganger: Ds. Admiraal
Schriftlezing: Mattheüs 14 vers 22-36
Thema: “Even stil staan”
Medewerking: muziekgroep Faith United
De dienst begint om 10.00 uur
De kerkdienst wordt zondag 28 juni uitgezonden en maandagavond 29 juni om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst
De foto’s zijn gemaakt door Lydia Wieske.
Jaarlijks in de zomer wordt er door de kerken in Pekela een gezamelijke openlucht kerkdienst gehouden. Wat in 2006 begon als Beachdienst op het strand aan het Heeresmeer is sinds 2024 Parkdienst in het van Boekhovenpark in Nieuwe Pekela. De spreker en de muziek rouleren, zelf een stoel meenemen en na de kerkdienst is er soep en een broodje.