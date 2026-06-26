Rijbewijskeuring wordt verder aangescherpt

REGIO – Iedere bestuurder van 75 jaar en ouder krijgt van de RDW een brief met de oproep om het rijbewijs te laten verlengen. Er is dan een algemene rijbewijskeuring nodig. Die begint bij het invullen van de Gezondheidsverklaring via de website van het CBR (of op papier) en een keuring door een arts.
Vanaf 1 januari 2026 moeten artsen keuringsverslagen volgens een nieuwe, strakkere richtlijn opstellen. Die moet ervoor zorgen dat de informatie vollediger en duidelijker wordt, zodat het CBR beter kan beoordelen of iemand nog veilig kan rijden.
Maar vanaf 1 juli 2026 worden vervolgens ook de keuringen zelf aangescherpt. Ze moeten dan minimaal 15 tot 20 minuten duren en meer onderdelen omvatten, zoals zicht, balans en reactievermogen. Ook moet een actueel medicatieoverzicht worden meegenomen. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de keuringen betrouwbaarder en uniformer te maken.
Daarnaast wordt het aantal keuringen per dag aan banden gelegd. Nu keuren sommige artsen tientallen senioren per dag. Volgens de Vereniging voor Keuringsartsen mag dit geen verdienmodel zijn.
Bron: MaxVandaag