Stikstofplannen kabinet: wat nu voor Lieftinghsbroek?

SELLINGEN – Het hing al jaren in de lucht en lokaal wordt er al lang over gesproken, maar het kabinet hakte vandaag de knoop door over de landelijke stikstofbuffers. Ook het Lieftinghsbroek, even buiten Vlagtwedde en het enige Natura2000 gebied in de provincie Groningen valt onder dit grootschalige, dwingende plan van het kabinet om het “stikstofslot” te doorbreken.
Het megapakket moet ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch lager is dan in 2019. Voor de landbouwsector ligt landelijke de lat op 42 tot 46 procent minder uitstoot, terwijl de mobiliteit en de industrie de uitstoot moeten halveren. Met deze forse krimp wil het kabinet de vastgelopen vergunningverlening voor bouwprojecten in Nederland weer vlot trekken.
Het antwoord van het kabinet is een serie van verplichte “bufferzones” in te stellen rond de Natura2000 gebieden in Nederland. Er zijn twee varianten van deze bufferzones, waar zeer strenge maatregelen gaan gelden op het gebied van bouwen en agrarische activiteit. Een is een zone van 1000 meter, onder andere rond Drentsche Aa gebied en er is een zone van 500 meter. Rond Lieftinghsbroek geldt een zone van 500 meter.
500 meter
Binnen deze 500 meter-zone gelden zeer strenge regels voor boeren. Er wordt ingezet op zogenoemde extensivering, zoals een lagere veebezetting en minder mestplaatsing en het fors beperken van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen. Ook wordt er gewerkt aan “hydrologisch herstel.” Concreet voor het Lieftinghsbroek is dat een grondwaterverhoging van 20 tot 40 centimeter en een einde van bijna alle agrarische activiteiten rond het bosgebied.
Waar de bufferzone rond het bos eerder vooral een scenario was in provinciale plannen, stelt het kabinet nu een keiharde wettelijke deadline. Het directe gebied rond het Lieftinghsbroek is al vergevorderd met een eigen Gebiedsgerichte Aanpak, maar krijgt nu tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om te bewijzen dat dit alternatieve plan net zoveel winst voor de natuur oplevert, dus het herstel van het bos. Als dat lukt, hoeft de rigide 500 meter-regeling niet dwingend te worden opgelegd. Mocht het lokale plan niet aan de eisen voldoen, dan neemt Den Haag de regie over van de provincie en de gemeente.