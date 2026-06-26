Twee personen die zich voordeden als agent aangehouden

EMMEN – Dankzij de melding van een oplettende burger heeft de politie gisteren twee personen aangehouden. Zij worden verdacht van het zich voordoen als agent bij meerdere woningen.
Rond 21:00 uur werd de politie van Emmen gebeld door iemand die een voor hem onbekend voertuig langere tijd in de straat had zien staan. Er zat niemand achter het stuur, maar er was een bijrijder aanwezig. De melder knoopte een gesprek aan met de bijrijder en vertrouwde de uitleg van de bijrijder niet. Hierop belde hij de politie.
Kort daarna werd de auto in Nieuw-Schoonebeek door agenten aan de kant gezet. Tijdens de controle kwam er een melding binnen van een oplichting door nepagenten. Het signalement van de verdachte kwam overeen met één van de twee inzittenden van de auto. Hierop zijn beide inzittenden, een 20-jarige man uit Deventer en een 24-jarige man uit Zutphen, aangehouden op verdenking van fraude en oplichting.
Werkwijze
Nepagenten bellen vaak eerst op om hun komst aan te kondigen of kunnen gebruik maken van een brief. Ze vermelden dan (gewapende) inbraken in de buurt en direct gevaar voor burgers om hier ook slachtoffer van te worden. Om hen daar zogenaamd tegen te “beschermen”, willen de criminelen uit voorzorg hun waardevolle eigendommen vast bij de mensen thuis ophalen om deze ”veilig te stellen”. Ze gebruiken daarbij soms namen van agenten of (delen van) het uniform. De politie komt echter nooit langs om waardevolle spullen zoals sieraden, geld en bankpassen met pincodes op te halen!
Wat kun je doen?
– Laat oplichters niet binnen, wat ze ook verzinnen!
– Vraag je aan de telefoon of aan de deur af; Is het een nepagent of is het ok? Check het via 112!
– Geef nooit eigendommen mee!
– Voor alle informatie over nepagenten kijk op: www.politie.nl/onderwerpen/nepagenten.html
Bron: Politie Emmen