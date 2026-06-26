Van grijs naar groen: leerlingen krijgen vernieuwd schoolplein

VLAGTWEDDE – De schoolpleinen van CBS De Zaaier en OBS De Clockeslach hebben een compleet nieuwe uitstraling gekregen. Waar eerst veel beton lag, is nu ruimte voor groen en natuurlijke speelelementen. Volgens directeur Natasja Smit van CBS De Zaaier was dat ook het doel. “Het plein was vooral grijs, met veel beton en weinig groen. We wilden het een natuurlijkere uitstraling geven. Groen is verkoelend en biedt kinderen veel mooie speeluitdagingen.”
Ook de leerlingen kregen een belangrijke rol bij de inrichting van het plein. “Via de leerlingenraad en de klassen hebben ze hun ideeën ingebracht. De hoofdwens was een mooie glijbaan en de schommel wilden ze heel graag houden.”
Volgens Smit is het eindresultaat precies waar de scholen op hadden gehoopt. “We zijn heel blij en trots op dit plein. We zien heel veel leuk spel en dat is mooi om te zien.”
Malou Vos