Van grijs naar groen: leerlingen krijgen vernieuwd schoolplein

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 26 juni 08.30 uur door Stefan van der Gijze

VEEL ZON EN EXTREEM WARM!

Er is vandaag volop zon en het blijft droog. Daarbij krijgen we te maken met extreem hoge temperaturen tot wel 36 of 37 graden. De combinatie van zon, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid zorgen voor een drukkend benauwde warmte. Hiervoor geldt een code oranje van het KNMI voor extreme hitte!

Vanavond blijft het zeer warm, later in de avond is er een kleine kans op een onweersbui. Dit geldt ook voor de nachtperiode die verder opvallend warm blijft met minima rond 21 graden en weinig wind.

Morgen blijft het drukkend warm met tropische temperaturen tot 36 of 37 graden. Er is veel zon en in de loop van de dag neemt de kans op onweer toe. Vooral morgenavond zou het plaatselijk tot zwaar onweer kunnen komen. Er staat een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen, maar bij zware buien kunnen zware windstoten optreden.

Zondag is de kans op buien groter en wordt het met 29 graden iets minder warm, pas echte afkoeling volgt na het weekend met 23 graden op dinsdag en zijn we verlost van de drukkende warmte. Daarbij zien we de zon en bestaat er kans op een regenbui.