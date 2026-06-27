Brandweer Veendam blust brandjes op strand Borgerswold

VEENDAM – Vrijdagavond werd de brandweer van Veendam rond elf uur opgeroepen voor een buitenbrand in Park Borgerswold in Veendam.
Op en bij het strand was een tweetal kleine brandjes. Door de hitte was het nog erg druk in het recreatiegebied.
Op dit moment is fase 2 voor natuurbrandrisico van kracht. Het is al langere tijd droog in de natuur en er wordt nauwelijks regen verwacht. In combinatie met matige wind is de kans op uitbreiding aanzienlijk. Om deze reden werden beide brandjes geblust door de brandweer.
Bron: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie