Brandweer Veendam blust brandjes op strand Borgerswold

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 27 juni 06.15 uur door Stefan van der Gijze

OPNIEUW ZEER WARM, LATER VANAVOND ZWAAR ONWEER

Ook vandaag is het zeer warm met temperaturen die vanmiddag oplopen naar 36 of 37 graden. Daarbij zorgt de combinatie van vrij veel zon, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid voor drukkend en benauwde warmte. Hiervoor geldt een code oranje van het KNMI voor extreme hitte!

Vanavond blijft het zeer warm en is het eerst droog. Later vanavond en vannacht trekken vanuit het zuiden enkele zware onweersbuien over onze omgeving. Deze buien kunnen voor overlast zorgen, door zware regen, (zeer) zware windstoten en forse hagelstenen. Er staat weinig wind, behalve tijdens buien.

Morgen neemt de warmte iets af, maar nog altijd kan het tropisch worden met temperaturen van 30 of 31 graden. Er is zon, maar er is ook kans op enkele stevige regen en onweersbuien en de lucht is nog altijd vochtig en benauwd. De westenwind trekt aan tot matig.

Na het weekend schakelen we over naar aangenaam zomerweer en is de extreme hitte voorbij. De middagtemperaturen doen een stap terug naar 22 tot 24 graden. Er is geregeld zon met soms ook een regen of onweersbui.