Landelijke storing bij Rijkswaterstaat

REGIO – Weg- en vaarweggebruikers kunnen momenteel hinder ondervinden als gevolg van een technische storing bij Rijkswaterstaat. De storing heeft gevolgen voor de bediening van verschillende bruggen, sluizen, tunnels en verkeersmaatregelen (zoals het plaatsen van rode kruisen). Houd daarom rekening met vertragingen en stremmingen. Waar mogelijk wordt overgeschakeld op lokale bediening. Welke problemen de storing precies in deze regio veroorzaakt, is niet bekend.
Update 17.15 uur
De technische teams hebben een oplossing gevonden om de internetvoorziening te herstellen. De eerste systemen komen inmiddels weer in de lucht, wat een hoopgevend signaal is. We controleren momenteel stap voor stap of alle systemen weer naar behoren functioneren. Het herstel is nog niet volledig afgerond, maar de ontwikkelingen gaan de goede kant op.
Beperkt cameratoezicht beschikbaar
Op niet alle locaties is cameratoezicht beschikbaar. Hierdoor hebben medewerkers in de verkeerscentrales niet overal zicht op de weg en kunnen zij bijvoorbeeld stilstaande voertuigen minder snel signaleren.
Weersomstandigheden
Daarnaast is sprake van aanhoudend zeer warm weer. Het KNMI verwacht vanavond zware onweersbuien, met kans op grote hagel (2 – 5 cm), zware windstoten (75 – 100 km/h) en veel neerslag in korte tijd. Dit kan lokaal voor overlast en schade zorgen.
Bent u onderweg op weg of water? Volg de actuele weersinformatie en tref maatregelen.
Oorzaak en herstel
De storing is ontstaan tijdens geplande werkzaamheden aan een glasvezelkabel, waardoor een netwerkstoring is opgetreden. Onze technische teams werken met prioriteit aan herstel, er is nog geen zicht op een eindtijd.
Bereikbaarheid en informatie
Meerdere websites van Rijkswaterstaat zijn momenteel niet bereikbaar of kunnen niet worden geactualiseerd. Ook de Landelijke Informatielijn (0800-8002) is tijdelijk niet beschikbaar.
De getroffen websites zijn:
- waterinfo.rws.nl
- rwsverkeersinfo.nl
- waterberichtgeving.rws.nl
- vaarweginformatie.nl
Verkeersinformatie
De website Rijkswaterstaat Verkeersinformatie biedt momenteel geen betrouwbare informatie. Voor actuele verkeersinformatie adviseren wij gebruik te maken van externe bronnen, zoals: de website van de ANWB navigatiesystemen