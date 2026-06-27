SP Pekela ontsnapt aan partijstraf over coalitie met PVV

PEKELA / AMERSFOORT – De landelijke partijraad van de SP heeft zojuist besloten om de afdeling Pekela niet te schorsen of te bestraffen. Daarmee komt de lokale afdeling met de schrik vrij na de felle interne discussie over de coalitie met het CDA en de (voormalige) PVV in Pekela.
De spanningen binnen de Socialistische Partij liepen de afgelopen tijd hoog op nadat bekend werd dat de SP in Pekela onderhandelde over een rechts-links college met de Pekelder PVV. Dit leidde landelijk tot grote woede bij diverse kritische afdelingen, waaronder Zwolle en Eemsdelta. Zij hadden felle moties klaarliggen om de Groningse afdeling hard aan te pakken en zelfs volledig uit de partij te zetten.
Tijdens een eveneens beladen landelijke partijraad bleken de standpunten lijnrecht tegenover elkaar te staan. Uiteindelijk bleek de soep minder heet te worden gegeten dan ze werd opgediend. Het landelijke partijbestuur diende zelf een milder voorstel in, tevreden dat ze waren met het sociaal akkoord dat de SP in Pekela had gesloten met het CDA en de Pekelder PVV, dat na een stemming de meerderheid kreeg. Hierdoor blijft de afdeling Pekela een officiële sanctie of schorsing bespaard.