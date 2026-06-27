V.V. Pekelder Boys viert 80-jarig bestaan

BOVEN PEKELA – Sinds afgelopen donderdag viert voetbalvereniging Pekelder Boys haar 80-jarig bestaan. De festiviteiten worden vanavond afgesloten met een optreden van Papa di Grazzi in de feesttent.
Door Gert Meulman
De afgelopen dagen stonden onder meer een bingo, een klaverjas- en een koppeldarttoernooi op het programma. Alle activiteiten waren tot de laatste plaats bezet. Vandaag vindt een receptie en een reünie plaats.
Voorzitter Truus Pathuis sprak de aanwezigen toe en benoemde Gertie Beikes, Jan Koerts en Arnold de Groot tot ereleden van de vereniging. Daarnaast was er aandacht voor clubicoon Rient Nieboer en voor Installatietechniek Becker, dat al 38 jaar als hoofdsponsor aan de club is verbonden. Vanwege de hoge temperaturen zorgde de organisatie voor extra comfort door airco’s en ventilatoren te plaatsen in zowel de kantine als de feesttent.
Legends Match
Tijdens het 80-jarig jubileum mochten de clubhelden van weleer natuurlijk niet ontbreken. Daarom werd een bijzondere reüniewedstrijd georganiseerd, waarin herinneringen ophalen en gezelligheid centraal stonden. Vanwege de hitte werd de wedstrijd in de vorm van walking football gespeeld.
Tekst en foto’s: Gert Meulman