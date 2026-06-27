Zware onweersbuien verwacht

GRONINGEN – Het KNMI verwacht dat in de loop van de avond en in de nacht zware onweersbuien over (delen van) de provincie gaan trekken. Hierbij worden ook harde windstoten en hagelstenen verwacht.
Dit kan op meerdere plaatsen voor schade en overlast zorgen.
Laat je niet verrassen en bereid je goed voor. Zorg dat losliggende spullen rondom huis opgeruimd zijn, sluit ramen en deuren en ga niet onnodig op pad.
Is het onweer bij jou in de buurt? Blijf binnen en trek stekkers uit het stopcontact.
Houd de meldkamer vrij voor spoedmeldingen. Heb je stormschade? Bij acuut gevaar voor mens en dier bel je 112. Geen spoed? Bel dan 0900-0904 of de gemeente.
Volg actuele informatie van het KNMI over het weer.
Bron: Veiligheidsregio Groningen