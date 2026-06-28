Expositie van Edwin Lotz vanaf 1 juli te zien in vanBeresteyn

VEENDAM – Vanaf dinsdag 1 juli is in Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn een expositie te zien van kunstenaar Edwin Lotz (1954). In zijn kleurrijke en expressieve werk laat Lotz zich leiden door intuïtie en experiment. Zijn schilderijen nodigen bezoekers uit om vrij te associëren en een eigen betekenis te ontdekken.
Edwin Lotz werkt met gesso, acryl en ecoline op doek en onderzoekt voortdurend nieuwe technieken. Daarbij maakt hij regelmatig gebruik van materialen als zand, textiel en andere gevonden objecten. Zijn werk is abstract en expressief, met fantasierijke vormen, krachtige kleurcombinaties en soms een subtiele figuratieve verwijzing.
Bewust geeft Lotz zijn werken geen titel. Hierdoor krijgt de toeschouwer alle ruimte om zelf te ervaren wat het werk oproept en welke verhalen erin verscholen liggen.
Als autodidact kunstenaar begon Edwin Lotz eind jaren tachtig met tekenen en schilderen. In de loop der jaren ontwikkelde hij een geheel eigen, associatieve en soms onconventionele stijl. Naast beeldend kunstenaar is hij ook actief als dichter en muzikant. Tijdens speciale voorstellingen brengt hij zijn poëzie en muziek ten gehore.
De expositie is vanaf 1 juli gratis te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van vanBeresteyn.
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron foto’s: van vanBeresteyn