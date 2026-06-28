Kom over de Brug Festival: meer dan een dagje uit

BLAUWESTAD – Vandaag werd in Blauwestad het derde Kom over de Brug Festival gehouden.
Het Kom over de Brug Festival begon als een kunstmarkt en is in korte tijd uitgegroeid tot een bruisend festival. Het is een plek waar creativiteit leeft. Waar je niet alleen kijkt, maar meedoet. Waar kunst en muziek elkaar versterken… in een perfecte balans.
In De Wilgenborg: een groene, natuurlijke dome die aanvoelt als een groot open atelier, kwam vandaag alles samen. Bezoekers konden zich laten inspireren door exposities, ambachtelijke makers ontmoeten, mooie producten en kunstobjecten kopen en deelnemen aan workshops. Er waren activiteiten voor jong en oud. Kinderen leefden zich uit bij creatieve workshops en circusvoorstellingen bij Circus Santelli en Jos Tipker.
Voor de inwendige mens was er een horecaplein. De muzikale programmering werd verzorgd door Papaformigas, The 4Horsmen, Nelleke en George, Philip Baas playing The Bossen de zanggroep Davadeth.
Foto’s: André Dümmer