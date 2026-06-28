Lidl in Ter Apel sluit definitief, gemeente zet in op vernieuwing dorpscentrum

TER APEL – De Lidl aan de Nederveen Cappelstraat in Ter Apel sluit definitief haar deuren. De supermarkt was gisteren voor het laatst geopend. De sluiting houdt verband met de aankoop van het pand door de gemeente Westerwolde, die de locatie wil inzetten voor de herontwikkeling van het centrum.
De gemeente heeft het pand aan de Nederveen Cappelstraat 43 en 45, waarin naast Lidl ook Pets Place is gevestigd, aangekocht. De locatie geldt als een belangrijke schakel in de plannen om het centrum van Ter Apel de komende jaren aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken.
Volgens de gemeente vormt de aankoop een belangrijke stap in de uitvoering van het centrumplan. Dat plan is de afgelopen periode opgesteld in samenwerking met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke organisaties. Daarbij is gekeken naar de manier waarop bezoekers het centrum gebruiken en welke maatregelen nodig zijn om het winkelgebied nieuw leven in te blazen.
Het pand bevindt zich op een strategische plek in het centrum. Door eigenaar te worden van de locatie kan de gemeente de toekomstige inrichting beter sturen en voorkomen dat ontwikkelingen versnipperd plaatsvinden. Op termijn zal het bestaande gebouw worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw winkelcomplex.
Welke functies het nieuwe gebied precies krijgt, wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Daarbij wordt gedacht aan een combinatie van winkels, woningen, horeca en maatschappelijke voorzieningen. Het uiteindelijke doel is een levendig dorpshart dat aantrekkelijk is voor zowel inwoners als bezoekers.
De herontwikkeling maakt deel uit van een bredere aanpak waarmee het centrum van Ter Apel de komende vijf jaar een ingrijpende metamorfose moet ondergaan. Daarmee wil de gemeente het winkelgebied weer een duidelijke centrale functie geven en de aantrekkingskracht van het dorp versterken.