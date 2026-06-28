Oud FC Groningen in actie in Nieuw Scheemda – Oldambtster Boys treft Oud FC Groningen

NIEUW SCHEEMDA – Op zaterdag 4 juli 2026 staat het vertrouwde sportpark in Nieuw Scheemda in het teken van het 80-jarig jubileum van Oldambtster Boys. Na een reünie zal om 17.00 uur de plaatselijke trots, Oldambtster Boys, het opnemen voor een jubileumwedstrijd tegen een sterrenensemble van Oud FC Groningen. Voor voetballiefhebbers uit de wijde omtrek belooft het een onvergetelijke middag te worden vol nostalgie, sportiviteit en Groningse nuchterheid. Voor en tijdens de wedstrijd is de feesttent geopend en is er rondom het veld voldoende mogelijkheid om een hapje en een drankje te krijgen.



Mocht Nederland dinsdagochtend van Marokko winnen dan zal de wedstrijd op verzoek van oud FC Groningen verplaatst worden. De wedstrijd zal dan om 14:30 aanvangen.

De bingo zal dan verplaatst worden naar 16:00. Na de bingo zal er de mogelijkheid zijn om ons Oranje aan te moedigen waarna er ongeacht het resultaat een feestavond in de planning staat.



​De selectie van Oud FC Groningen reist met een indrukwekkende delegatie af naar het Oldambt. Fans langs de lijn kunnen zich verheugen op de kunsten van diverse clubiconen die de Euroborg en het Oosterparkstadion in het verleden lieten kolken.



​Onder andere de volgende oud-profs zullen hun opwachting maken:

​Henny Meijer: De iconische spits en winnaar van de allereerste Gouden Schoen.

​Martin Drent: De cultheld en bonkige aanvaller die garant staat voor spektakel en kopkracht.

​Danny Buijs: Voormalig publiekslieveling en succestrainer met een onuitputtelijke passie voor het spel.

​Gibril Sankoh: De onverzettelijke verdediger, geliefd om zijn snoeiharde maar faire tackles.

​Roy Beukenkamp: De betrouwbare sluitpost die de aanvallers van Nieuw Scheemda van scoren af moet houden.



​Een club met een rijke dorpsgeschiedenis

​Voor Oldambtster Boys is deze wedstrijd een prachtig hoogtepunt in de clubhistorie. De vereniging uit Nieuw Scheemda is al decennialang het kloppend sporthart van het dorp. Waar grotere clubs in de regio soms fuseren of verdwijnen, kenmerkt Oldambtster Boys zich door een enorme veerkracht, saamhorigheid en een diepgewortelde clubliefde. Het is een echte dorpsclub waar generaties uit dezelfde families op zondag de noppen onderbinden en waar de derde helft minstens zo belangrijk is als de eerste twee. De wedstrijd tegen Oud FC Groningen is een beloning voor de vele vrijwilligers die de club draaiende houden en een prachtig uithangbord voor het amateurvoetbal in Oost-Groningen.



​Een feest voor jong en oud

​Rondom de wedstrijd is er van alles georganiseerd om er een compleet dorpsfeest van te maken. Voorafgaand aan de wedstrijd is er om 14:00 een grootse bingo waarna om 15:00 de reünie op het programma staat. Na het laatste fluitsignaal barst de beruchte en gezellige ‘derde helft’ los, waarbij zowel de spelers van Oldambtster Boys als de iconen van Oud FC Groningen aansluiten voor een hapje, een drankje en het ophalen van voetbalherinneringen in de feesttent.

Praktische Informatie

​Evenement: Voetbalwedstrijd Oldambtster Boys vs. Oud FC Groningen

​Datum: Zaterdag 4 juli 2026

​Aftrap: 17.00 uur of 14:30 wanneer Nederland dezelfde dag speelt

​Locatie: Sportpark Oldambt, Nieuw Scheemda

​Toegang: gratis

​Iedereen is van harte welkom om te komen genieten van deze unieke ontmoeting tussen de lokale helden en Groningse voetbalhistorie.

Selectie Oldambtster Boys

Joey Dijkstra

Garp Heeres

Dennis Burema

Emil Heeres

Jamill de Jong

Roy Katt

Kevin Eerkens

Lars de Jonge

Marcin Dzikowski

Brendan Smidt

Waldo Droppert

Falko Slijm

Nico Slijm

Christiaan Pit

Manuel Pit

Michel Buurmeijer

Tim Bouius

Jo Welly Sambo

Christopher Martina

Pim Bijlsma

Staf:

Trainer Jan Martin Koetje

Assistent Jordi Sanders

Teammanager Bennie Veentjer

Selectie Oud FC Groningen

Theo Migchelsen

Roy Beukenkamp

Kiran Bechan

Lorenzo Burnet

Gibril Sankoh

Maarten de Jong

Angelo Cijntje

Shkodran Metaj

Martin Drent

Anton Jongsma

Marcel Roode

Danny Buijs

Michael de Leeuw

Grafton Holband

Jarchinio Antonia

Henny Meijer

Theo ten Caat

Jens Schraven

Staf:

Trainer Joop Gall

Teammanager Theo Huizinga

Verzorger Henk Hagenauw

Keeperstrainer Johan Tukker

Materiaalverzorger Anton Lubben

MateriaalverzorgerJacob Klaassens

Fysio Ton Rozema

Clubarts Frank Baarveld

Coördinator Henk Niemeijer

Bron: Jan-Martin Koetje