Oud FC Groningen in actie in Nieuw Scheemda – Oldambtster Boys treft Oud FC Groningen

NIEUW SCHEEMDA – Op zaterdag 4 juli 2026 staat het vertrouwde sportpark in Nieuw Scheemda in het teken van het 80-jarig jubileum van Oldambtster Boys. Na een reünie zal om 17.00 uur de plaatselijke trots, Oldambtster Boys, het opnemen voor een jubileumwedstrijd tegen een sterrenensemble van Oud FC Groningen. Voor voetballiefhebbers uit de wijde omtrek belooft het een onvergetelijke middag te worden vol nostalgie, sportiviteit en Groningse nuchterheid. Voor en tijdens de wedstrijd is de feesttent geopend en is er rondom het veld voldoende mogelijkheid om een hapje en een drankje te krijgen.
Mocht Nederland dinsdagochtend van Marokko winnen dan zal de wedstrijd op verzoek van oud FC Groningen verplaatst worden. De wedstrijd zal dan om 14:30 aanvangen.
De bingo zal dan verplaatst worden naar 16:00. Na de bingo zal er de mogelijkheid zijn om ons Oranje aan te moedigen waarna er ongeacht het resultaat een feestavond in de planning staat.
De selectie van Oud FC Groningen reist met een indrukwekkende delegatie af naar het Oldambt. Fans langs de lijn kunnen zich verheugen op de kunsten van diverse clubiconen die de Euroborg en het Oosterparkstadion in het verleden lieten kolken.
Onder andere de volgende oud-profs zullen hun opwachting maken:
Henny Meijer: De iconische spits en winnaar van de allereerste Gouden Schoen.
Martin Drent: De cultheld en bonkige aanvaller die garant staat voor spektakel en kopkracht.
Danny Buijs: Voormalig publiekslieveling en succestrainer met een onuitputtelijke passie voor het spel.
Gibril Sankoh: De onverzettelijke verdediger, geliefd om zijn snoeiharde maar faire tackles.
Roy Beukenkamp: De betrouwbare sluitpost die de aanvallers van Nieuw Scheemda van scoren af moet houden.
Een club met een rijke dorpsgeschiedenis
Voor Oldambtster Boys is deze wedstrijd een prachtig hoogtepunt in de clubhistorie. De vereniging uit Nieuw Scheemda is al decennialang het kloppend sporthart van het dorp. Waar grotere clubs in de regio soms fuseren of verdwijnen, kenmerkt Oldambtster Boys zich door een enorme veerkracht, saamhorigheid en een diepgewortelde clubliefde. Het is een echte dorpsclub waar generaties uit dezelfde families op zondag de noppen onderbinden en waar de derde helft minstens zo belangrijk is als de eerste twee. De wedstrijd tegen Oud FC Groningen is een beloning voor de vele vrijwilligers die de club draaiende houden en een prachtig uithangbord voor het amateurvoetbal in Oost-Groningen.
Een feest voor jong en oud
Rondom de wedstrijd is er van alles georganiseerd om er een compleet dorpsfeest van te maken. Voorafgaand aan de wedstrijd is er om 14:00 een grootse bingo waarna om 15:00 de reünie op het programma staat. Na het laatste fluitsignaal barst de beruchte en gezellige ‘derde helft’ los, waarbij zowel de spelers van Oldambtster Boys als de iconen van Oud FC Groningen aansluiten voor een hapje, een drankje en het ophalen van voetbalherinneringen in de feesttent.
Praktische Informatie
Evenement: Voetbalwedstrijd Oldambtster Boys vs. Oud FC Groningen
Datum: Zaterdag 4 juli 2026
Aftrap: 17.00 uur of 14:30 wanneer Nederland dezelfde dag speelt
Locatie: Sportpark Oldambt, Nieuw Scheemda
Toegang: gratis
Iedereen is van harte welkom om te komen genieten van deze unieke ontmoeting tussen de lokale helden en Groningse voetbalhistorie.
Selectie Oldambtster Boys
Joey Dijkstra
Garp Heeres
Dennis Burema
Emil Heeres
Jamill de Jong
Roy Katt
Kevin Eerkens
Lars de Jonge
Marcin Dzikowski
Brendan Smidt
Waldo Droppert
Falko Slijm
Nico Slijm
Christiaan Pit
Manuel Pit
Michel Buurmeijer
Tim Bouius
Jo Welly Sambo
Christopher Martina
Pim Bijlsma
Staf:
Trainer Jan Martin Koetje
Assistent Jordi Sanders
Teammanager Bennie Veentjer
Selectie Oud FC Groningen
Theo Migchelsen
Roy Beukenkamp
Kiran Bechan
Lorenzo Burnet
Gibril Sankoh
Maarten de Jong
Angelo Cijntje
Shkodran Metaj
Martin Drent
Anton Jongsma
Marcel Roode
Danny Buijs
Michael de Leeuw
Grafton Holband
Jarchinio Antonia
Henny Meijer
Theo ten Caat
Jens Schraven
Staf:
Trainer Joop Gall
Teammanager Theo Huizinga
Verzorger Henk Hagenauw
Keeperstrainer Johan Tukker
Materiaalverzorger Anton Lubben
MateriaalverzorgerJacob Klaassens
Fysio Ton Rozema
Clubarts Frank Baarveld
Coördinator Henk Niemeijer
Bron: Jan-Martin Koetje