Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 28 juni 06.00 uur door Stefan van der Gijze

NOG 1 ZEER WARME DAG – MORGEN AFKOELING

Afgelopen nacht en vroege ochtend trokken zware onweersbuien over onze omgeving, deze buien trokken naar het noordoosten weg en keerde de rust terug.

Vandaag zijn er perioden met zon en bestaat er in de loop van de dag kans op een regen of onweersbui. Zwaar onweer wordt niet meer verwacht en zal slechts lokaal zijn. De temperaturen lopen op naar ongeveer 29 graden en zorgt een opstekende westenwind later vanmiddag voor wat afkoeling.

Vanavond en vannacht is het vaak droog met nog een kleine kans op een bui. Het koelt wat verder af met minima rond 17 graden. Het is rustig weer met weinig wind.

Morgen zien we de zon geregeld, met soms wat meer bewolking, het blijft vrijwel overal droog met een stuk aangenamere temperaturen rond 23 of 24 graden. Er staat daarbij een matige wind uit het noordwesten.

Na morgen is het aangenaam zomerweer met overdag temperaturen tussen 22 en 24 graden. De nachten kunnen soms aardig afkoelen tot rond 12 graden. De zon laat zich regelmatig zien en de kans op een bui is eerst klein, later in de week neemt de kans op een bui wat toe.