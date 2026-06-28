Vrijwilligers Korfbalvereniging WSS leiden parkeren bij de TT in goede banen

ASSEN, OUDE PEKELA – Korfbalvereniging WSS doet al vele jaren vrijwilligerswerk bij het grootste sportevenement van Nederland, de TT in Assen. De werkzaamheden bestaan uit het laten parkeren van de auto’s op diverse parkeerplaatsen op het terrein van Defensie. Een leuke klus die ze al jaren doen; dit tot grote tevredenheid van de organisatie.
Een groep van twintig personen vertrok vandaag al heel vroeg (half vijf) naar Assen. Daar liep alles weer op rolletjes. Ook de nieuwkomers hebben laten zien dat ze de klus goed hebben geklaard. Na enkele uren hard werken waren alle 3.070 auto’s keurig geparkeerd. Ondanks de warmte en weinig slaap werd er door de mensen niet geklaagd Het credo luidde: “Nait soezen mor kop dr veur!”.
De organisatie voorzag de vrijwilligers van volop water etc. Ook zelf waren ze goed voorbereid.
Terug in de kantine stonden een warme hap en drankjes klaar, verzorgd door familie Heidekamp.
“Al met al een mooie dag beleefd en ervaren. Zeg maar tot volgend jaar”.
Eilko Kuilman